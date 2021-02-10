中國去年新生兒數量跌15％ 外媒：生育少的趨勢暫難扭轉
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-10 12:19:29
現代人生活壓力大、理想追求多，不少人都選擇當頂客族，甚至乾脆不婚不育，導致人口老化在許多國家都逐漸成為一個可預見的危機。有外媒報導稱，即使身為全球人口最多的國家，中國近年的出生率也呈下降趨勢，這主要是因中共實施一胎化政策多年，雖然從2016年起已鬆綁，但扭轉局勢似乎為時已晚。
根據美國《CNN》報導，中華人民共和國本週公布數據顯示，2020年登記新生兒數為1003萬，比2019年的1179萬相比，銳減14.9％；而根據中國國家統計局的最新數據，去年中國60歲以上的人口有2.5億，約佔總人口的18％。報導中提到，中國少子化所帶來的嚴重影響，恐怕將在目前的工作年齡人口退休時顯現，若無法改變目前的趨勢，中國可能在「變富」以前先「變老」。香港科技大學社會科學與公共政策教授巴斯汀(Stuart Gietel-Basten)分析，即便去年新冠肺炎疫情多少影響了生育率，但整體看來，中國的情況仍屬常態化下跌，認為「在生育率降低的問題上，新冠病毒所造成的衝擊可能被誇大，或來幾年或許情況不會那麼糟，但下降走勢應該會持續」、「未來的新生兒數或許不會再如此之高，因為能夠生育的女性數量會迅速減少。」報導並指出，即便中國的人口問題已經比鄰近的日本、南韓和緩，但在實施將近40年的一胎化政策後，人口下降的趨勢難以在幾年內就被扭轉，甚至生育較少也已是現在社會的普遍共識，在不久的將來，或許印度就將取代中國，成為全球人口最多的國家。《CNN》估計到了2050年，中國預計將有1/3的人口（約4.8億）超過60歲，許多來自獨生子女家庭的年輕人，將得同時撐起2個家庭。專家建議，若是人口的老化已不可逆，則政府應構想的是如何充分利用現有的資源，並對養老金、醫療保健系統進行改革，以減輕未來更大的負擔。