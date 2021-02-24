Hyundai Ioniq 5終於現身，電能科技、座艙、空間都超驚艷

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在此之前Hyundai已有釋出Ioniq 5局部圖，而從中我們也大概了解到Ioniq 5有著與45 EV概念車相近的設計，如今在公布完整車圖後只能說設計師真是偷懶，Ioniq 5除了車頭車尾稍加導入圓潤線條外，其餘設計、鈑件折線都與45 EV概念車幾乎如出一轍，但也因如此Ioniq 5有著令人非常討喜的造型。
Ioniq 5是Ioniq轉為電動品牌的首款車型，因此搭載品牌最新電動技術，基於E-GMP平台建構的Ioniq 5提供58kWh與72.6kWh兩種規格電池模組，其中58kWh具有168hp/35.7kgm（2WD）/232hp/61.7kgm（4WD）動力輸出，72.6kWh輸出則進一步來到215hp/35.7kgm（2WD）/301hp/61.7kgm（4WD）表現，並且具備最大約480公里續航里程。至於充電方面Ioniq 5支援400V與800V快充功能，使其只要充電5分鐘就能擁有100公里行駛里程，18分鐘就能將電量充至80%。不僅如此，Ioniq 5還具備V2L功能，車內配置110/220V插座，近而能變身成發電機供電給電子產品使用。
座艙部分Ioniq 5配置由雙12吋數位螢幕構成的需擬座艙，並且搭配AR抬頭顯示配備，實現科計且兼顧安全及提供豐富資訊駕駛感受。由於Ioniq 5排檔採用撥桿式設計，因此少了中央馬鞍座，而中央扶手也能向後滑移14cm，如此一來規畫出寬闊無隔閡的前座空間。空間方面，Ioniq 5車身尺碼為4,635mm×1,890mm×1,605mm，但軸距卻有著大型房車水準的3,000mm，加上前座椅厚度也減少30%，因而帶來極為寬敞舒適的乘坐環境，置物部分也有531～1591公升表現。
Ioniq 5身為新世代電動車當然搭載更先進聰明的Level 2半自動駕駛，除了基本車距定速、車輛/行人/十字路口偵測、車道維持等功能外，也具備依道路速限調節車速、變換車道超車、盲點顯示畫面功能。除了Ioniq 5，之後陸續還會有Ioniq 6與Ioniq 7相繼登場。