9億劑「幽靈疫苗」疑流入！歐盟官員：或已有政要接種

綜合《天空新聞》(Sky News)等外媒報導，歐盟反詐欺辦公室(OLAF)透露，由於各國獲得的疫苗數量、速度不一，有部分會員國表示，已有中介商與他們接觸，表示願意提供9億劑新冠疫苗，總價值達127億歐元(折合新台幣約4319億元)。歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮·德萊恩（Ursula von der Leyen）上週表示，歐盟正面臨越來越多與疫苗有關的欺詐情事，並提醒各國政府，勿從黑市購買疫苗，而是應與歐盟並肩對抗此一歪風。OLAF早前已開始對疫苗詐騙進行了調查，並已遇到各式各樣的騙局。有的不肖業者可能是假意要提供疫苗，在收到第一筆預付款後就立即消失，但也有幽靈疫苗或許真的就流進歐盟市場；歐盟官員憂心，若不幸注射到假疫苗，輕微的話只是沒有防護效果，但嚴重的話則可能危及生命。雖然知名生產疫苗的藥廠都表示，會直接與各國政府合作，但詐騙手法不斷推陳出新，加上變種病毒、對疫苗的需求短期內仍是相當迫切，恐怕也是防不勝防。※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。