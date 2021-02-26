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9億劑「幽靈疫苗」疑流入！歐盟官員：或已有政要接種

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-26 14:56:43

▲歐洲委員會近日有官員指出，有詐欺份子向歐盟各國政府提供約9億劑疫苗，並非直接來自疫苗廠商，來路不明，不排除已有歐盟的政要接種到。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲委員會近日有官員指出，有詐欺份子聲稱願向歐盟各國政府提供約9億劑的新冠疫苗，但無法確定真實來源，不排除已有歐盟的政要接種到。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠疫苗接種作業已在多國陸續展開，不過已有不肖業者看準商機，以假疫苗、幽靈疫苗來牟利，歐盟近日有官員指出，有詐欺份子意欲向歐盟各國提供約9億劑疫苗，但經查並非直接來自疫苗廠商，來路不明，不排除已有歐盟的政要接種到。
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綜合《天空新聞》(Sky News)等外媒報導，歐盟反詐欺辦公室(OLAF)透露，由於各國獲得的疫苗數量、速度不一，有部分會員國表示，已有中介商與他們接觸，表示願意提供9億劑新冠疫苗，總價值達127億歐元(折合新台幣約4319億元)。
歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮·德萊恩（Ursula von der Leyen）上週表示，歐盟正面臨越來越多與疫苗有關的欺詐情事，並提醒各國政府，勿從黑市購買疫苗，而是應與歐盟並肩對抗此一歪風。
OLAF早前已開始對疫苗詐騙進行了調查，並已遇到各式各樣的騙局。有的不肖業者可能是假意要提供疫苗，在收到第一筆預付款後就立即消失，但也有幽靈疫苗或許真的就流進歐盟市場；歐盟官員憂心，若不幸注射到假疫苗，輕微的話只是沒有防護效果，但嚴重的話則可能危及生命。
雖然知名生產疫苗的藥廠都表示，會直接與各國政府合作，但詐騙手法不斷推陳出新，加上變種病毒、對疫苗的需求短期內仍是相當迫切，恐怕也是防不勝防。
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