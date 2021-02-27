中國未來15年交通願景曝！再提興建高鐵 福州通台北
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-27 14:57:30｜2021-02-27 14:58:22
中國國務院近日發布《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提到2021至2035年的交通建設願景，在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」篇章中，提出要從福州興建高鐵到台北，與北京2016年在「十三五規劃」(2016年至2020年)中提到的，要興建北京到台北、經福建平潭的跨海高速鐵路頗為相似。
根據中國官媒《人民日報》報導，為了在2035年達到基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通網之目標，支持北京當局的「全國123出行交通圈」、「全球123快貨物流圈」，遂針對國家綜合立體交通、國際性綜合交通樞紐等面向進行規劃。在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」中，中國提出未來15年，將加快構建6條主軸、7條走廊、8條通道；其中加強京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等4點聯繫的6條主軸中，京津冀—粵港澳主軸中的支線，就包含福州至台北的高鐵，規劃是由安徽阜陽經黃山、福建福州至台北。早在2016年，中國國務院就向全國人大提交《十三五規劃綱要草案》，宣布在2030年之前，計畫要完成從北京到台北跨海高速鐵路的興建，這條從北京到福建平潭、再到台北的跨海鐵路如果實現，從北京到台北最快只需10小時。雖然當時有不少學者都指出，福州至台北路段的交通興建，因政治因素、技術問題等，困難重重，不是北京說了算，但由於京台高鐵平潭段去年底就已完工通車，部分意見認為，從實際行動看來，也並非全是紙上談兵。