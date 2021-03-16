▲ 日野 200系列 3.49 噸貨車、野生動物醫療車首登場

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原本市面上銷售的 3.49 噸車型，因為配合政府在小型貨車載重法規的修正，去年均已提升為五噸車型。日野汽車及總代理和泰汽車秉持顧客滿意第一理念，為滿足顧客需求，導入符合空重比及六期排放法規的全新 200系列 3.49 噸。也因該車型的導入，更完善和泰汽車在小型商用車的產品線；日野品牌有供輕積載的全新 3.49 噸及供多元行業別使用的 5 噸車型，另外亦有可供高單價及精密商品運載的豐田 HIACE 貨車。

今天推出的日野 200系列 3.49 噸，提供底盤車及框式完成車，附五速手排變速箱二款車型，採用高剛性底盤，搭配全新懸吊系統，行駛更平穩，另配備六項智能安全防護系統；小迴轉半徑則適合在市區巷弄穿梭、在山區曲折彎路靈活操控。

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日野全新 200系列 3.49 噸貨車，商品特性如下：

全新動力系統

新上市日野 3.49 噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新 1GD-FTV 2,755c.c. 引擎與日本 Aisin 五檔變速箱，引擎轉速在 3,400 轉時就可產出 144PS 最大馬力，最大扭力達 30.5 kgm，完全可以滿足長時間市區操駕的載物需求。

轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。

安全全面升級

為了確保載貨行駛的穩定性，新 3.49 噸配備有 VSC車輛穩定控制系統與 TRC循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備 ABS防鎖死煞車系統外，新增加 EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統、BAS煞車輔助系統。

超大貨台、行駛卻靈活

新日野 3.49噸具有大貨台空間（貨台實內長 3,100mm/貨台實內寬 1,860mm），這也是台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的 3.49噸車型（底盤車空重1,700kg/框式完成車空重2,010kg），框式完成車可承載約 1.5 噸的貨物，滿足大多數商用的載物需求。為了因應使用需求，前輪轉向角度也進行優化，讓新 3.49 噸擁有迴轉半徑 4.9m，全新的動力配置與底盤設計都是針對市區巷弄與山區鄉道所設計的。

此外，同場舉行全台首部野生動物行動醫療車的捐贈儀式。和泰汽車一直秉持對環境保護「人、車、地球和諧」的願景目標，以全方位的社會公益投入，來盡一份企業對社會的責任。今天捐贈的對象野灣野生動物保育協會，是台灣第四個野生動物救傷中心，也是唯一間設立在東部的野生動物救傷中心，但東部地區南北狹長，交通耗時，在野生動物救援時，若不能立即給予醫療處置並妥善後送，救援成功機會便會大幅降低，因此，和泰考量後，以全新 3.49 噸貨車打造行動醫療車提供協助，希望這台車不只能幫助更多野生動物回到山林，也可以讓更多的企業與個人關注台灣野生動物保育的困境，一起共同參與來保育這片土地上的野生動物。

「日野200系列全新3.49噸新車」即日起，於和泰汽車全台所屬經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。消費者除可親臨全台營業據點，亦可至日野網站（www.hino.com.tw）查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522567 洽詢。