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日野 200系列 3.49 噸貨車、野生動物醫療車首登場

2GameSome - 有車賞

2021-03-16 18:55:00

日野 200系列 3.49 噸貨車、野生動物醫療車首登場
▲ 日野 200系列 3.49 噸貨車、野生動物醫療車首登場
日野汽車台灣總代理和泰汽車，於 3 月 16 日假長源汽車台北營業處，舉行「日野200系列3.49噸」新車發表會。同時，長期投入永續發展及社會公益的和泰汽車，也運用全新 3.49 噸底盤，打造全台首部野生動物行動醫療車，並在林務局、交通部等政府官員的見證下，舉行捐贈儀式，受贈單位是以保育野生動物為宗旨的財團法人台灣野灣野生動物保育協會。
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原本市面上銷售的 3.49 噸車型，因為配合政府在小型貨車載重法規的修正，去年均已提升為五噸車型。日野汽車及總代理和泰汽車秉持顧客滿意第一理念，為滿足顧客需求，導入符合空重比及六期排放法規的全新 200系列 3.49 噸。也因該車型的導入，更完善和泰汽車在小型商用車的產品線；日野品牌有供輕積載的全新 3.49 噸及供多元行業別使用的 5 噸車型，另外亦有可供高單價及精密商品運載的豐田 HIACE 貨車。

今天推出的日野 200系列 3.49 噸，提供底盤車及框式完成車，附五速手排變速箱二款車型，採用高剛性底盤，搭配全新懸吊系統，行駛更平穩，另配備六項智能安全防護系統；小迴轉半徑則適合在市區巷弄穿梭、在山區曲折彎路靈活操控。

日野全新 200系列 3.49 噸貨車，商品特性如下：

全新動力系統

新上市日野 3.49 噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新 1GD-FTV 2,755c.c. 引擎與日本 Aisin 五檔變速箱，引擎轉速在 3,400 轉時就可產出 144PS 最大馬力，最大扭力達 30.5 kgm，完全可以滿足長時間市區操駕的載物需求。

轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙 A 臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。

安全全面升級

為了確保載貨行駛的穩定性，新 3.49 噸配備有 VSC車輛穩定控制系統與 TRC循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備 ABS防鎖死煞車系統外，新增加 EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統、BAS煞車輔助系統。

超大貨台、行駛卻靈活

新日野 3.49噸具有大貨台空間（貨台實內長 3,100mm/貨台實內寬 1,860mm），這也是台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的 3.49噸車型（底盤車空重1,700kg/框式完成車空重2,010kg），框式完成車可承載約 1.5 噸的貨物，滿足大多數商用的載物需求。為了因應使用需求，前輪轉向角度也進行優化，讓新 3.49 噸擁有迴轉半徑 4.9m，全新的動力配置與底盤設計都是針對市區巷弄與山區鄉道所設計的。

此外，同場舉行全台首部野生動物行動醫療車的捐贈儀式。和泰汽車一直秉持對環境保護「人、車、地球和諧」的願景目標，以全方位的社會公益投入，來盡一份企業對社會的責任。今天捐贈的對象野灣野生動物保育協會，是台灣第四個野生動物救傷中心，也是唯一間設立在東部的野生動物救傷中心，但東部地區南北狹長，交通耗時，在野生動物救援時，若不能立即給予醫療處置並妥善後送，救援成功機會便會大幅降低，因此，和泰考量後，以全新 3.49 噸貨車打造行動醫療車提供協助，希望這台車不只能幫助更多野生動物回到山林，也可以讓更多的企業與個人關注台灣野生動物保育的困境，一起共同參與來保育這片土地上的野生動物。

「日野200系列全新3.49噸新車」即日起，於和泰汽車全台所屬經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。消費者除可親臨全台營業據點，亦可至日野網站（www.hino.com.tw）查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522567 洽詢。

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