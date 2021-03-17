身體出現黑痣是癌症嗎？認識惡性黑色素瘤５大徵兆！
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2021-03-17 16:01:08
死亡人數近發生數5成 黑色素瘤5大徵兆
手掌、腳掌突然長出黑痣，要注意是否為「惡性黑色素瘤」徵兆。皮膚癌中的惡性黑色素瘤惡化速度極快，且癌細胞容易轉移臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師表示，國內每年新發生惡性黑色素瘤個案約200多例，死亡率卻高達發生人數的50%。醫師提醒，黑色素瘤若發現過晚，5年存活率恐低於20%。國人應提高對黑色素瘤的徵兆認知朱家瑜醫師表示，判斷惡性黑色素瘤的「ABCDE自我檢測法」，可觀察徵兆包括：是否不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑是否大於0.6公分，是否有大小、形狀或顏色改變。如果黑痣開始變痛、變紅腫、變潰瘍、變流血，有異於過去的變化，應該盡快就醫。腳後跟腳掌前緣長黑痣 及早警覺黑色素瘤危機朱家瑜醫師表示亞洲人惡性黑色素瘤的好發部位為四肢肢端，如手指腳趾、手掌腳掌、趾甲等較難察覺處。國內統計發現，71%惡性黑色素瘤出現在肢端部位，尤其是腳掌的腳後跟、前緣等壓迫點。以發生時間而言，從小就有的黑痣，演變為黑色素瘤的機率較低。但若是40歲後腳底、手掌長出新的黑痣、黑點就要特別注意。黑色素瘤與日曬、基因、反覆受傷修復造成的突變有關。白人的比例高於黃種人，黃種人風險高於非洲人。以往確診為農夫居多，且黑色素瘤轉移速度快，可能連帶造成其他器官傷害。朱家瑜醫師提醒，出現多年的黑痣只要定期追蹤觀察即可，如果是中年之後才發現，且半年左右就長大超過0.6公分以上，較有可能是黑色素瘤。第1期變第4期僅半年 生存率驟降剩一成林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師吳教恩指出，有病人半年前腳底發現黑痣，後來患部發生疼痛、潰爛確診是黑色素瘤第四期，期間僅短短半年。吳教恩說明，黑色素瘤第一期的5年存活率可達80%以上，但到第四期時，生存率降到只剩10%。再加上癌細胞會沿著淋巴管轉移到其他部位，會建議進行「前哨淋巴結」檢查。若已有局部淋巴結或遠端轉移，就需搭配標靶、免疫治療降低復發率。吳教恩指出，第一、二期的黑色素瘤，只要能早期發現，可以手術切除，5年存活率可達60%至80%。如果經前哨淋巴結切片檢查，發現癌細胞已有轉移，會檢測是否帶有BRAF基因，給予相對應的標靶藥物治療。呼籲民眾瞭解黑色素瘤徵兆，一旦發現異常黑痣，應及早就醫確診。