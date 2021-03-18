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小車式微沒在怕! Toyota Aygo轉型打入小型跨界休旅市場!

Carture 車勢文化

2021-03-18 08:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
多功能跨界小型SUV的崛起，讓原本定位都會使用的A-Segment掀背小車已逐漸式微，因此Toyota改變策略將旗下小車Aygo底盤增高並配置防刮輪拱及大尺寸胎圈，使其成市場尺寸最小的跨界車款。
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Toyota這次以三代Aygo為基礎開發的Aygo X Prologue概念車，透過加高底盤搭配19吋輪圈及防刮輪拱，並強化車身的肌肉線條營造出濃郁的運動氛圍，以往X造型的車頭特徵在三代車型已不復存在，取而代之的是一道LED光帶串連兩組箭矢型的LED頭燈，甫以下方大面積黑化網狀水箱護罩及六角形霧燈框，正面看去還頗具氣勢；車尾則延續車頭概念，以一條光帶串聯兩組直立式尾燈，搭配大面積後擋玻璃、雙色後保桿及中置排氣尾管，同樣賦予其強烈的動感形象。
底盤與新世代Yaris同樣採用TNGA-B平台打造，但車身尺寸仍比Yaris略小些，不過3,700mm車高與2,430mm軸距對比前代車型已放大不少，雖然內裝格局尚未公布，不過已知後視鏡上將配置運動攝影機，藉以分享出遊時的美麗風景，後保桿內部也裝配有一組彈出式自行車架，讓喜愛戶外活動的玩家能帶著裝備隨心探索；動力部分可能延用現行Yaris的1.0升三缸汽油引擎，並搭配5速手排及CVT變速箱，最終的量產車型須等到年底或2022年初才會發表，但看到這裡相信已經有許多車迷已經口水流滿地了吧。

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