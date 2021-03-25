「知名童星輕生亡」得年28歲　女友爆在場目睹悲劇

今年28歲、童星出身的好萊塢演員休斯頓湯姆林（Houston Tumlin），曾在電影《王牌飆風》裡飾演威爾法洛的10歲兒子，打開知名度，而在今（25）日卻傳出他舉槍自盡的消息，噩耗一出，令外界震驚又難過。

我是廣告 請繼續往下閱讀

據外媒報導，休斯頓湯姆林是在當地時間23日的下午，於阿拉巴馬州家中開槍自殺，警方初步調查後發現，他的女友Charity Robertson當時也在家中，很有可能是此一事件的唯一目擊者，目睹了悲劇的發生，警方也透露在案發現場沒有發現遺書。

▲Charity（前）發文哀悼男友休斯頓湯姆林。（圖／翻攝Charity Robertson臉書）

休斯頓湯姆林的死訊證實後，《王牌飆風》的導演Adam McKay發文哀悼，提到在得知噩耗時震驚又心碎，「他（休斯頓湯姆林）是個樂觀且有才華的人，永遠都不會忘記他的笑容與一起相處過的美好時光。」而休斯頓湯姆林在演出完電影後，就淡出演藝圈去當兵，退伍後則是在電信公司工作。