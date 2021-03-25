國際防疫新生活要多動 擦的葡萄糖胺助保養
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】許多國家因應新冠疫情，全國進入緊急狀態後，在非必要不可出門的政策下，關閉容易群聚的商店，企業改為分組輪班或在家上班，學校防疫政策採用居家上課、停課，大幅減少民眾移動。隨著疫苗施打、免費普篩、邊境管理等多項措施，疫情開始逐漸趨緩，但病毒並未消失，人們的生活型態已經改變了。
宅在家時間變長 全身卡卡成薯泥台灣是全球防疫的典範，正常的生活根本是平行時空，還可以為了吃鮭魚而改名字，呼朋引伴去餐廳免費大吃一頓，國際知名生技廠 總監 Thomas 羨慕地表示，這在他的國家根本不會發生！因為到現在餐廳、酒吧仍然關閉，大家都還宅在家裡。由於宅在家的時間變長，許多人每天一坐就是超過6小時（如在家工作、上網看盤、玩線上遊戲、看電視、開車等），「坐式生活」讓身體活動量減少，也讓全身關節感覺卡卡不適，成了沙發馬鈴薯。Thomas 說「我們要學習跟新冠病毒共存，重建另一種生活型態」。要活就要動 重建防疫新生活當「坐式生活」超過6小時以上時，便屬於久坐，已有多項研究證實，久坐一小時，就會讓全身硬梆梆、卡卡不靈活。「少動！肌力也會流失！」物理治療權威，前台大醫院復健部物理治療技術科主任—林訓正院長指出，無論年紀，若臥床不動或很少動，都會造成肌肉流失，肌肉所乘載重量就會變少。一旦肌肉變少，無法分擔關節支撐的重量，就容易引起膝蓋等關節不適。根據美國營養學研究，年輕人只要28天不動，小腿就會流失約500克的肌肉量，健康老年人只要10天不動，流失量達1000克（註1）。因此，國外政府也大力宣導，即使在家也要每天運動才能維持健康。林訓正院長建議，可從最基本的主動關節運動開始，負擔自我的肢體重量，如手臂繞圈、微蹲、側抬腿等，進一步增加啞鈴、彈力帶、重量訓練器材等阻力運動。中老年人通常重量會選擇比較輕、重複次數大概在15-20下左右，偏向肌耐力的訓練，但如果身體狀況較虛弱、還不適合的話，也可以先從走路、散步開始，或是像瑜伽伸展、簡單的肌力訓練，戶外運動若不能群聚，健走、跑步、登山也是好選擇。重建運動習慣的過程中， Thomas表示，國外許多人都會使用擦的葡萄糖胺，不僅是運動族群的補充品，更適合當作銀髮族保養。葡萄糖胺怎麼選？如何選擇擦的葡萄糖胺？成份可選擇青邊貽貝等所提取的GAG（醣胺聚醣），另外擦的葡萄糖胺分為涼感型、溫感型兩種，涼感型會有深入的沁涼感，溫感型則有放鬆的溫熱感，兩者同樣是以補充 GAG，使用者可以選擇自己喜好的類型，或是在每天使用過程中，早晚各採用不同的冷熱方式會更佳。一場疫情教會我們的事 健康才是最重要的台灣雖然是疫情下少數正常生活的平行時空，但許多人上班久坐、下班躺沙發追劇、或是半夜盯盤看美股的生活模式，其實跟國外防疫下的「坐式生活」沒兩樣。工作造成的坐式生活讓身體活動力下降，成為需要正視的健康問題。
林訓正 物理治療師 小檔案 現任：運動・物理治療所 總院長專長：骨骼肌肉疾病復健、運動傷害、疼痛治療、脊椎矯正治療、退化性關節疾病學/經歷：I. 台大醫學院物理治療系 碩士II. 台大醫院 復健部 物理治療技術科 主任III. 副總統醫療小組 IV. 行政院長醫療小組 註1: 六十大關「肌少症」 篩檢 - 中華民國放射線醫學會www.rsroc.org.tw › news_detailTranslate this page。資料來源：健康醫療網 國際防疫新生活要多動 擦的葡萄糖胺助保養健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊