巴黎聖母院大火2週年 全力修復望2024重新開放
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-15 17:45:51｜2021-04-15 17:56:47
法國世界文化遺產古蹟巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）2019年4月15日發生大火，導致嚴重毀損，經過2年的重建，聖母院開放部分地區讓媒體進入參訪。外媒報導，目前教堂正堂的鷹架已經搭好，且今年底將開始整修嚴重毀損的屋頂，巴黎聖聖母院持續朝著2024年重新對外開放的目標邁進。
綜合外媒報導，由於屋頂2年遭到大火吞噬，除了木頭被燒毀，鉛條也被融化，導致聖母院一些地方被重金屬鉛污染，媒體記者進入前需要特別穿上一次性工作服、橡膠鞋子才能避免揮發的重金屬危害健康。外媒記者進到巴黎聖母院裡，看到如同叢林般的鷹架，形容教堂就像是在等待春天的森林，雖然修復工程緩慢但穩定的持續進行。
為了清除聖母院內的鉛塵、坍塌的穹頂，還有保存彩繪玻璃、暫時移置古老的西風琴，法國政府已經投入2億美元，雖然工程一度受到新冠肺炎（COVID-19）影響拖延，但預計到2021年9月安全固樁工作完成，就可以展開進一步的修復工作。
法國總統馬克宏曾表示要在2024年修復好巴黎聖母院，對外重新開放，但早前法國官員坦承，受到新冠肺炎影響工程進度緩慢，可能需要更多時間才能完成工作，甚至要花到15至20年；法國政府承諾，至少會在2024巴黎奧運前開放教堂用於祈禱或是禮拜。
《CNN》指出，從聖母院後方觀察，結構修復仍有漫漫長路，工人仍在鷹架、繩索中穿梭。修復工程人員表示，還需要2個月的時間清除教堂內150年堆積的污垢、灰塵。建材的部分，至今年3月法國已經挑選好製作教堂屋頂的木材，砍伐約1000顆橡樹，不過這些木材需要經過12至18個月的固化處理才能使用。