109.8萬元起Volkswagen Tiguan全車系登場，320hp Tiguan R休旅強悍上市

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Tiguan外觀革新進化，330 TSI Elegance Premium採用全新設計的前保險桿和下氣壩，搭配優雅的車身線條設計，呈現更加自信活力的視覺感受，而380 TSI R-Line Performance更擁有R-Line專屬外觀套件，性能車型Tiguan R則擁有多樣R專屬細節特色，具備R專屬前保桿、R專屬後下擾流／雙邊四出尾管、21吋 Estoril鋁圈、R專屬藍色煞車卡鉗與R式樣照地燈，並且加碼標配黑化處理的Black Style外觀套件，包含水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼、車側／車尾隱私玻璃與車側／後保桿鍍鉻飾條，以低調蟄伏的黑化視覺，搭配5種Tiguan R專屬車色：珍珠黑、星砂海豚灰、金屬科技銀、金屬炫藍和星鑽珍珠白，輕鬆展現自我品味和運動化風格。
在內裝部分，Tiguan採用獨具駕駛者導向的車室格局，搭配俐落流暢的內裝配置，並且以運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整（含腰靠調整、3組記憶功能）與雙前座加熱功能、車室氛圍燈（30色）和觸控式三區電子恆溫空調等豐富配備創造舒適感受，同時380 TSI R-Line Performance車型標配全景式電動玻璃天窗與Harman Kardon 環繞音響系統（480W輸出），帶給家人舒適愉悅的乘車時光。此外，The new Tiguan擁有寬敞的乘坐空間，行李箱容積為615公升，透過後座快速傾倒功能更能一舉放大至1,655公升，搭配後排座椅前後滑移功能和電動尾門等實用機能，提供便利實用的空間使用。
數位化座艙設計已成為Volkswagen車款的特色之一，280 TSI Elegance以上車型標配10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配Soft Key全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。而Tiguan R在內裝更顯競技氣息，擁有R專屬字樣和藍色縫線的Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅及腳踏墊，搭配可見藍色縫線和R Logo藍色飾徽點綴其中的R專屬運動化真皮多功能方向盤，並且於左側按鍵控制區提供特殊R按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，加上跑車式方向盤換檔撥片，帶給駕駛極具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
Tiguan 330 TSI／380 TSI車型動力規格採用2.0升EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配DQ381 7速DSG 雙離合器自手排變速箱，分別擁有最大馬力190ps和245ps，此具EA888 evo4引擎擁有全新渦輪本體設計，且以噴油嘴350bar噴射壓力，帶來更完整的霧化效果和高燃油效率，透過優化引擎本體帶給車主兼具節能、環保與舒適的最佳平衡。而頂尖性能車型Tiguan R則擁有320 ps最大馬力和42.8 kgm最大扭力，0－100km加速僅4.9 秒，展現超水準的性能數據。
德系休旅的操控實力有目共睹，Tiguan 330 TSI Elegance Premium以上車型搭載4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，帶來領先同級的動力優勢和操駕表現。而Tiguan R由Volkswagen R性能部門專責開發，並且於素有綠色地獄之稱的德國Nurburgring紐柏林賽道多次進行測試調整，因此兼具性能實力與頂尖底盤設計，其搭載R性能部門專門調校的4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低10mm的DCC主動式底盤控制系統，提供駕駛「舒適」、「運動」、「賽車」和「個人化」四種模式，在「賽車」模式下， 4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統中的R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的雙多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限，加上R專屬藍色雙活塞卡鉗與18吋打孔通風碟大幅提升制動力，帶來充滿無限樂趣的暢快駕馭體驗。
Tiguan全車系標配7具SRS氣囊和IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，280 TSI Elegance以上車型更具備Level 2等級安全科技防護，包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護，同時透過Tiguan車款升級推出Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作。此外，280 TSI Elegance以上車型即標配IQ.LIGHT智慧燈組： LED Matrix 矩陣式頭燈，其具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化，提供駕駛最佳照明視距，全方位守護駕駛夜間行車安全。
台灣福斯汽車提供Tiguan全車系4年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多30,000公里才需回廠進行機油更換保養，大幅領先業界同級車款，有效減輕消費者擁車負擔，搭配不定時提供各式優惠的福斯人禮遇計畫，帶來卓越售後服務和品牌體驗。
Tiguan革新進化，展現市場同級望之興嘆的全能身手，無論消費者任何用車需求，Tiguan全車系皆能滿足。台灣福斯汽車針對The new Tiguan 280 TSI Elegance車型特別推出外觀套裝上市優惠，消費者僅需以3萬（工資另計）即可升級原價近6.5萬的Premium套件（此為為台灣福斯授權經銷商售服套件，需訂購後回廠安裝），包含鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等細部套件小幅妝點，愛車質感進化超有感；而即刻入主330 TSI Elegance Premium獨享限量本事難掩價149.8萬元。前所未見的Tiguan R以性能休旅王者之姿首度登台，絕對顛覆時下休旅車的想像！台灣福斯汽車邀請所有消費者親臨全台Volkswagen授權展示中心，感受Tiguan本事難掩的魅力風采。
2021年式The new Tiguan 全車系正式售價：
| 車型
| 新台幣建議售價
| 280 TSI Life（接單生產）
| 1,098,000元
| 280 TSI Elegance
| 1,298,000元
| 330 TSI Elegance Premium
| 1,538,000元
MY21車型本事難掩價：1,498,000元
| 380 TSI R-Line Performance
| 1,788,000元
| R
| 2,028,000元