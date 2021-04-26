多重變種病毒釀嚴重疫情　印度部分患者出現新症狀

印度第2波新冠疫情嚴重，單日確診及病亡人數一再創新高，引發歐美國家關切，計畫要提供印度協助。讓人憂心的是，變種病毒在印度肆虐，甚至出現雙重突變、三重突變的狀況，部分患者也出現新的病症，讓印度的抗疫之戰更顯艱辛。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-26 07:29:51
根據印度《亞洲國際新聞社》(ANI)報導，德里赫爾維蒂婭(Helvetia)醫療中心的醫生錢德拉(Dr. Souradipta Chandra)受訪時表示，除了喉嚨痛、身體酸痛、發燒、嗅覺味覺失靈等已知的症狀外，這一波疫情的新患者，甚至還出現了腹瀉、腹痛、皮疹、結膜炎、意識模糊、口鼻流血等新症狀。
錢德拉進一步指出，這些新症狀可能是由新變種病毒導致的，這些新毒株無法全被RT-PCR核酸檢驗法檢測到，增加防疫困難，而且當中更發現雙重、三重突變病毒，認為是近期印度疫情急轉直下、確診者出現新症狀的原因之一。
由於新毒株擁有極強的傳染力，錢德拉警告第2波疫情將更加危險，而且與首波疫情相比，死亡率似乎更高。
錢德拉預測，再過幾週，印度的第2波疫情將達到高峰，且由於醫療資源嚴重短缺，氧氣、病床、藥物耗盡，他也呼籲民眾，應避免前往人潮擁擠的地方，以免疫情更加惡化。
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