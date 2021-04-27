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像林先生這樣的患者很多，資深睡眠技師洪曉菁推估，台灣應該有500萬人睡眠不佳。睡眠呼吸中止症因為無感，但後遺症非常多，又被稱為隱形的慢性殺手。通常根據嚴重程度，會需要止鼾牙套、呼吸器，甚至是手術，重度患者則需要互相搭配使用。正壓呼吸器可幫助患者減少睡眠呼吸中止的次數，改善夜間缺氧狀態，進而降低體內發炎反應，減少心血管疾病等風險。
睡得好瘦體素分泌正常 精神好還瘦6公斤
林先生即表示，使用2個月後，不再頭暈、心悸，上班開車注意力更集中，也因睡眠充足，連帶瘦了6公斤。洪曉菁指出，因為身體中有許多激素是在睡眠時分泌的，其中一項就是瘦體素，因此長期體重控制不佳的人，也可以檢視睡眠品質，一旦睡得好，身體激素自然正常分泌，身體也會回到健康狀態。
呼吸器單價高考慮多 國內代理商首創訂閱制
但許多患者在購入呼吸器時都會有疑慮，除了高單價之外，也會擔心自己不適應，或是後續保固及耗材等問題。近期國內正壓呼吸器代理業者發現痛點，首先推出正壓呼吸器訂閱制，也就是每個月付出固定金額，向廠商訂閱設備，不僅費用低，也可隨時取消，不用擔心買斷後不適應的問題，若訂閱之後想直接購入，先前訂閱費用更可以直接抵扣產品費用。
訂閱制上線一年 滿意度、續訂率超過九成
從測試到正式上線將近一年的時間，「正壓呼吸器訂閱制」已連結了近500位確診的睡眠呼吸中止症患者。洪曉菁表示，其中有80%屬於初次使用者，針對這些患者調查顯示，有超過半數改善打呼問題、睡眠品質進步、精神更好，滿意度更高達94%。
訂閱制的成功，除了入門門檻低、持續保固之外，也因為雲端監測軟體及主動式服務系統，讓使用者滿意，林先生也表示，不用再另外買耗材，也不用擔心儀器突然壞掉，有異狀睡眠技師也都會隨時關心他。德國曾經研究，使用呼吸器的患者在1年後的追蹤發現，持續使用者居然僅剩下11%，而訂閱制提供更符合需求的服務，1年後仍有95%患者持續訂閱。
資料來源：健康醫療網 正壓呼吸器推訂閱制 壯年男睡得好還瘦6公斤
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