特企／戰勝現代文明病　醫：服用藥劑需依照醫囑適量使用

台大校友林義龍醫師近期看診發現，常用於緩解肌肉痠痛、關節發炎、頭痛等的肌肉鬆弛劑受到不少病患的過量服用、甚至產生依賴性！提醒肌肉鬆弛劑可放鬆肌肉緊張、肌肉疼痛、肌肉痙攣、神經肌肉強直等，但其副作用也不容小覷，過量或長期服用都有風險，坊間常稱為「十香軟筋散」的肌肉鬆弛劑尤其嚴重，甚至曾導致病患昏迷、呼吸困難等併發症，服用藥劑一定要特別留意，同時務必依照醫師醫囑並適量使用，且每款藥物與個人身體狀況亦不定完全契合，用藥上不可不慎。





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肌肉鬆弛劑能夠緩解肌肉疼痛，但過量或長期服用亦可能產生嚴重併發症

林義龍醫師分享肌肉鬆弛劑在臨床上常用於肌肉痠痛、關節發炎、頭痛等患者身上，不論是運動後骨骼肌肉痠痛、關節扭傷、肌腱發炎，或是工作或搬運過程中閃到腰、拉傷挫傷，甚至長期緊繃壓力大、辦公久坐、硬頸族、肩頸僵硬等，大部分能夠透過肌肉鬆弛劑緩解肌肉緊張痙攣、疼痛與僵硬不適，讓過度使用的肌肉可以休息。但他長年專業醫療經驗與研究分析發現，此藥大量長期服用後容易出現精神昏亂、嗜睡、視力模糊、專注力降低，尤其駕駛交通工具、搬重物、操作精密機械、年長者很容易發生意外或跌倒骨折，跌倒骨折後又進一步惡化疼痛發炎、扭挫傷、脫臼錯位，又需要更大量的用藥劑量來做症狀的緩解，造成濫用藥物的惡性循環，可能出現呼吸困難、低血壓、昏迷等少見但相當嚴重的併發症。





長期研究肌肉鬆弛劑成分與效用的林義龍醫師呼籲，應告知用藥史並依據醫師指示服用

林義龍醫師專業指導博士生研究肌肉鬆弛劑成分與相關效用，他指出不論是經由NMDA、GABA，或作用於脊髓、腦部、周邊神經、肌肉，大致上是使緊張痙攣的肌肉得到鬆弛，減輕肌肉疼痛、神經肌肉異常收縮、僵硬不適，某些還有緩和神經、放鬆精神、改善神經焦慮的藥效，可作為輕度抗焦慮及精神安定處方。但這類藥物常見副作用是疲勞、昏睡、肌無力，有些可能導致橘紅色尿液。嚴重者可能有呼吸困難、低血壓、頭暈眼花等副作用，若同時有長期服用降血壓藥物更容易交互影響、發生危險，若有用藥歷史應主動告知醫師。





林義龍醫師再次呼籲：肌肉鬆弛藥品雖可減緩肌肉緊張、肌肉疼痛、肌肉痙攣、神經肌肉強直等症狀，但其副作用與併發症臨床上也相當常見，過量或長期服用都有風險。尤其肝腎功能不佳的患者有必要調整劑量，與酒精、抗憂鬱、鎮靜安眠藥物、抗組織胺藥物同時使用，都可能加重副作用，一定要特別留意。



