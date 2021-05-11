巷仔內／WHA拒邀台灣始終是中國因素　也僅有中國因素

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台灣從1997年開始努力敲開世界衛生組織（WHO）大門，歷經12年、3任總統努力，終於在前總統馬英九任內、2009年拿到世界衛生大會門票，前環保署長葉金川以中華台北觀察員身份出席，當時關鍵指向是馬政府的兩岸政策，包括「九二共識」下的一中各表（對岸認定一中原則）等模糊性妥協下，台灣才能半隻腳踏進入世衛大門。
據了解，當年我國為了出席WHA，馬政府代表與中國代表談判到最後一刻，最後仍卡在「名稱」。中國要求延續「中國台北」，馬政府則堅持「中華台北」，馬透過管道告訴中國，要是以中國台北身份我國就不能出席，最後才完成達成名稱談判。前副總統陳建仁、當時以中研院院士身份受訪稱「以中華台北名稱列席不算滿意，但還能接受」，當時不管是民間或官方都樂觀期待台灣當觀察員後，下一步就是成為世界衛生組織的正式會員。
2009年後連續8年台灣都順利地列席WHA，2016年台灣政黨輪替，民進黨的蔡英文上任第一年還能列席，WHO邀請函竟破天荒第一次加註聯合國2758號決議文並強加「一中原則」，當時蔡政府雖為難，但還是去了，隨著兩岸關係緊張，中國進逼蔡英文政府承認九二共識未果等國際情勢驟變，2017年至今，台灣已經連續5年未獲WHA邀請函。
去年沒得到WHA邀請函時，外交部長吳釗燮曾透露其中一項關鍵在於WHO與中國在2005年簽訂的一項「秘密備忘錄」（MOU）。這份MOU確立台灣參與WHO的「宗主國模式」，也就是說台灣的接觸都必須透過中國，所有的技術性會議都必須經過中國許可，並有中國專家的陪同，台灣才可以參與，這個備忘錄的決議對台灣的影響非常大。僅管WHO秘書處與中國簽訂的MOU是未經台灣同意下，台灣多次宣稱不承認，但MOU迄今並未廢止。
簡而言之，台灣連年叩關WHO未果，始終「中國因素」。
WHO要將WHA邀請函發給誰，全由組織的決策機構決定，世界衛生組織有兩個主要決策機構，一個是世界衛生大會（World Health Assembly, WHA），另一個是世衛組織的執行委員會（Executive board），兩者都由WHO的正式成員構成。根據規定，世衛秘書長有邀請「觀察員」參加WHA的權力。台灣在2016年後被排除在大會之外，與秘書長邀請與否有絕對相關。
根據多家外電報導都指出，現任秘書長譚德塞將競選連任。僅管譚德塞稱他現在專注防疫。但他若要競選連任，背後中國支持相當重要，就算肺炎疫情緊繃蔓延全世界，中國和譚德賽難辭其咎，但顯然WHA仍是中國意志主導。
儘管台灣獲得七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與WHA。美中兩大國的競逐，台灣牌只是兩國手上眾多牌面其中一張，美方沒必要為了台灣，和中國真正打個你死我活。而台灣能否實質參與WHA，只是大國間眾多較勁場合的其中之一，我國外交部始終不鬆口，強調會堅持爭取到最後，不過台灣ＷHA能否列席，始終是中國因素，阻礙擺在眼前，不是防疫資優生或是得到多國支持就能自滿，中國阻礙沒有搬除，台灣在國際社會的參與就始終只能滿心期待、敗興而歸。