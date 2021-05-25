為何快篩不適用低風險地區？高醫副教授揭「偽陽性」真相

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COVID-19疫情延燒，台灣本土個案攀升，中央流行疫情指揮中心與地方政府在各感染熱區建置快篩站。但有不少民眾認為，應全面推動快篩，更能找出社區中的無症狀傳染者並減少感染風險。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾指出，在盛行率偏低區域進行快篩，偽陽性有可能高達70%，將導致醫療資源浪費，因此設置地點須以盛行率為考量。
高雄醫學大學醫學系公共衛生學科副教授董宜青發文指出，所有的檢驗試劑都要考慮敏感度（sensitivity）和特異性（specificity），臨床端更重視的是陽性預測值（Positive Predictive Value，PPV）和陰性預測值（Negative Predictive Value，NPV）。所有試劑核准上市前，都會經過測試程序。不過臺灣去年沒有大規模疫情，這些去年核准上市的快篩試劑，事實上在台灣並無法用於真正的臨床檢體檢驗的評估，直到近期疫情個案暴增，PCR檢驗不及，快篩試劑緊急派上用場。
低風險地區不適用快篩？偽陽性比例差異大？
董宜青說明，特異性98%的快篩試劑表示「沒有感染且檢驗陰性的機率是98%」，表示偽陽性機率是2%，以高風險盛行率10%地區（如萬華）與低風險盛行率約1%地區（如宜蘭）為例。兩地各有1000人進行快篩後，高風險區快篩陽性中，約有18人其實是偽陽性（篩檢陰性900人中有2%是偽陽性）；低風險快篩陽性中，偽陽性約為19人。
董宜青表示，透過計算可以發現，高危險地區「快篩陽性」116人中有18人為偽陽性，比例約為15%；而低風險地區「快篩陽性」中29人有19人是偽陽性，比例約有67%（接近羅一鈞所言之7成）。董宜青指出，疫情在各地區的盛行率，需要在疫情結束後，才能有較精確的統計。
目前台灣食藥署核準上市的快篩試劑約有3至4家，不同廠牌的準確度（包拓特異性敏感度）相信不久就會有評估報告出爐，可提供民眾更詳細的認識。
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