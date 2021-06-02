名家論壇》李兆立／政府正在陷國產疫苗於不義

疫苗是否安全有效，經過了哪些驗證，國際上靠的是事實和科學，台灣卻似乎自己的玩法，靠的是帶風向和信仰。





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面對本土疫情，台灣的「疫苗接種率」和「已購得疫苗劑數」偏低，是不爭的事實，接下來的關鍵問題是，如何靠「國外採購」和「國內生產」來補足缺口？





然而，這些明明應該被好好回答的問題，卻被「政府只說一半，側翼暴衝過頭，國共趁火打劫」所引發的各種爭議所淹沒了。





讓我們就事論事，一起用基礎事實找尋解答。





首先要了解的是，正常時期的疫苗開發，需要經過三期臨床試驗，花費數年來驗證疫苗的「安全性」和「有效性」。然而，COVID-19大爆發是非常時期，急需疫苗救命，所以會改採「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization，簡稱EUA），儘速讓疫苗能進行施打。





然而，再怎麼趕時間，EUA還是要確實把關，才不會讓大家打到不夠安全有效的疫苗，因此如何取得EUA，在國際上也有一致標準。以美國食品藥物管理局（FDA）為例，取得EUA的條件是：





1.已進入第三期試驗，並以期中報告數據為基礎；





2.第三期要有3千名以上的受試者；





3.第三期至少一半的受試者，要有至少2個月的追蹤數據。





我們最常聽到的牛津AZ（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）及輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）等疫苗，全部都是符合上述條件後才取得EUA，再獲各國採購而投入施打。





基礎事實釐清後，我們回頭看最近幾種說法的問題出在哪，就會很清楚了。





第一，國外疫苗都只做到二期，台灣的國產疫苗目前也是做到二期，當然沒問題？





這種說法有很大的誤導性。





指揮中心曾拿出一張表，秀出國際疫苗做二期的人數，但這話其實只說了一半。





事實是，這些疫苗都是「二期已完成」，「三期試驗已開始進行且有成千上萬的跨國受試者」，「已提出第三期的期中報告」，供各國政府審核疫苗安全性和有效性，才取得EUA。





然而，台灣目前兩支國產疫苗都是處於「尚未提出二期報告」，「尚未進入第三期試驗」，「更別提第三期期中報告」。三個要件比一比，狀況完全不一樣，根本無法斷章取義地硬解釋成「大家都沒做完第三期，所以都施打，反而只凸顯了國產疫苗的安全性和有效性「仍待驗證」。





一種衍生的說法是，已有世界衛生組織（WHO）的專家建議，EUA未必非得進入第三期試驗，所以台灣也不用。這個建議確實存在，但仍在爭論中。國產疫苗如果要跟國際接軌，目前要符合的依舊是現有的EUA標準。





另一種衍生的說法是「國產疫苗第二期的受試者很多，所以沒問題」，但第二期和第三期試驗內容並不等同，就好像參加鐵人三項，不能說因為前面游泳和自行車都很名列前茅，所以長跑根本還沒跑，就自動宣布獲勝一樣。





更何況，國產第二期的結果到底成績如何，其實還是未知數，這也是接下來要回答的問題。





第二，所以國產疫苗到底有沒有效？





答案是，在報告出來前，目前所有說法都是沒有根據的。





兩家國產疫苗，都是預計6月多才會公布二期報告。換句話說，現在流傳的各種說法，無論是吹捧還是唱衰，都缺乏科學證據的支持。





例如，有報導宣稱，前副總統陳建仁擔任了第二期的受試者，表態覺得疫苗很好很安全。但這種帶風向的報導，不僅缺乏根據，更可能害到台灣實驗的公信力。





原因是，疫苗研發多是採雙盲試驗（Double-Blind Studies），也就是「受試者」和「實驗者」都不知道施打的是疫苗還是安慰劑，台灣也不例外。既然都不知道自己打了什麼，憑什麼「覺得很好」。





正是因為如此，陳建仁自己隨後也發文澄清，僅讚許實驗過程的嚴謹，對疫苗是否有效隻字未提，等於也間接打臉了帶風向文。





畢竟，二期報告尚未「解盲」前，誰都無法肯定地說疫苗是否安全有效。現在跳出來自稱說知道疫苗有效或沒效的，都可能在傷害雙盲試驗的嚴謹性。





要弄清楚國產疫苗的安全性和有效性，方法只有一個，就是依循研發程序，等候第二期解盲分析的報告，以及第三期的期中報告。





第三，既然國產疫苗的報告都沒看到，EUA也沒通過，為什麼政府急著簽約採購？





答案是，政府目前的辯解都很有問題，但各種缺乏證據的質疑聲浪，對於釐清事實與責任根本毫無幫助。





先說事實，5月28日，政府簽約訂購1千萬劑國產疫苗的那一刻，是處於「安全性和有效性不明，也尚未通過EUA」的狀態，而這個狀態至今沒有改變。





可以想見，前面提到的一堆帶風向，就是為了掩飾這個狀態，所以各種過度吹捧，想要藉此壓制質疑的聲浪。然而，目前各種基於科學事實的質疑，已經使得指揮中心也承認，國產疫苗如果二期解盲失敗或沒拿到EUA，就不能採購施打。





緊接著的下一個關鍵問題是，既然明知效果不明，政府為什麼硬要搶先「預採購」呢？或者退一萬步言，就算國產疫苗真的如大家說得好，也即將在6月中解盲，政府那為什麼非要在5月28日先簽約，不能再等個兩週看過報告後再說呢？





有特定政黨和人士搶著批評，政府官員是為了炒股，所以要護航國產疫苗，但這種質疑至今缺乏證據檢驗，除了引起更多罵戰，其實對於釐清問題毫無幫助。





目前看來最有可能的解釋，是這波本土疫情來得太快太猛，讓政府措手不及，原本預計可以更從容取得國產疫苗的規劃期程也被打亂，但又不願意承認自己掉以輕心，為了轉移民間要求儘速進口國外疫苗的壓力，只好出此下策。





之所以說是下策，是因為要承擔太多不確定性，以及確定已付出了許多原本不必要的成本。





不確定的是，明明二期還沒解盲，三期還沒開始做，如果屆時疫苗的安全性和有效性不如預期，政府該拿什麼捍衛國人的健康？到時候防疫成效和政治誠信兩頭空，又有誰能負責？





確定的是，這種不合程序的做法，姑且不論那些趁火打劫的罵聲，光是許多專家提出的質疑，就夠讓政府無法招架了。





我們就假定，二期解盲順利成功，接下來的EUA仍然立刻會出現兩種具體質疑。第一，政府先採購了一千萬劑，不就給EUA審查「先射箭再畫靶」的無形壓力嗎？第二，在這種壓力下，如果做出「根本還沒進行第三期，就可以取得EUA」這樣的審查結果，能夠從科學上保證疫苗的有效性與安全性嗎？





老實說，比起「政府護航國產疫苗」，或許「政府正在陷國產疫苗於不義」的描述會更為貼切。





設想一下，明明是一個可以靠著實力申請進入理想學校的學生，學校卻搶在申請和審查之前，以「早知道他是人才」為由搶先發給他校服和入學須知，即便未來順利入學，也注定要被貼上「走後門」的特權標籤。





最後，回顧政府最近有關疫苗的政策，其實已經出現不少大轉彎，從「只有政府洽談才能確保疫苗安全」到「公私協力儘速取得，政府後續把關」，從「自費施打不得自選疫苗」到「開放自選疫苗」，都表示政府確實第一時間沒有做好，但之後也都有改進的空間。





同樣的，絕大多數的國人都希望國產疫苗成功，但科學要求和國際標準訂在那邊並不是訂好玩的，即便人命關天要EUA，也都有一定的要件要遵循，才能減少爭議，更能確保疫苗的安全性與有效性。





要解決疫苗爭議，最好的方式是回歸科學證據，既然國外疫苗都是「做完二期，正在做三期擴大試驗並提供期中報告」才拿到EUA，那國產疫苗就不該例外，絕對不要因為政府「預採購」，就硬著頭皮跳過應有程序通過EUA。





民眾的疫苗焦慮是真實的，來自科學界的專業質疑也是真實的，國共趁火打劫，拿台灣最不想接受的中國疫苗來操作，也是真實的。政府一邊不把話講完整，一邊放任民代和粉專講一堆吹捧過頭的幹話，再等著被大家用專業說法打臉，這不是舉球手，什麼是舉球手？





公私協力儘速取得疫苗，同時讓國產疫苗在遵循應有程序取得EUA，並誠懇向國人說明疫苗取得的正確時程，以及儘速提出疫苗施打計畫，屆時用最快速度讓民眾施打，才是避免做好防疫，化解民怨，防止被趁火打劫的正確做法。





▲國際疫苗皆是在進入第三期試驗，並且完成第三期期中報告，才取得緊急使用授權。（圖／作者提供）

●作者：李兆立／政治工作者





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