廣州半個月暴增逾百例　專家：空氣傳播恐逾1米安全距離

中國廣東省近來疫情升溫，尤其以廣州、佛山最為嚴重，不僅在半個月內暴增了逾百例確診案例，當地還有許多區域進行封閉管理。《財新周刊》引述專家分析指出，病毒在空氣中的傳播距離，恐怕遠超過以往認為的1米安全距離。





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廣東省近來疫情延燒，目前已蔓延至廣州、佛山，多地被列為高風險地區。中國官媒《央視》指出，釀成廣州本輪疫情的，確定是最初於印度發現的變種病毒，也是該變異毒株第一次在中國境內出現社區傳播。廣州市疾控中心副主任張周斌指出，這一輪疫情有著傳播速度快、潛伏期短、病毒載量高等特點。最初染疫的郭姓婦人在21日受到感染確診之後到本月3日這段時間內，以每日雙位數的速度增加，已經有64例確診者以及13例無症狀感染者。





郭姓婦人當時發病之後曾到茶樓飲茶，雖然仍有與他人保持距離，但根據最新一期的《財新周刊》引述廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平的說法指出，流行病學調查發現，多名確診者曾經也都有到茶樓飲茶，但即使有與侍應有短短幾秒的接觸，與感染者之間也隔了好幾張桌子用餐，卻仍然被傳染。蔡衛平認為，這表明病毒在空氣中傳播的距離，比起過往認為的1米安全距離還要遠。





而另外一起在中南街的城中村爆發的疫情，造成至少27例確診案例。流行病學調查發現，雖然確診者並沒有真正聚在一起用餐或是進行其他活動，「患者曾經同一時間在同一間餐廳喝早茶，但中間也相隔了好幾張桌子」。





蔡衛平更憂心病毒傳播至少5代，「我們監測病人的病毒載量，和第一代、第二代並沒有什麼區別」，意味著病毒傳播力沒有衰減現象，也代表這一次的病毒比起2020年的疫情還要來得嚴重。





廣東省在爆發疫情之後，光是從5月26日至6月5日期間，就暴增了114例新冠肺炎患者，其中多為無症狀感染者，目前也尚未找到郭姓婦人的感染源頭。但有專家認為這並不意味現有境外疫情防控策略失靈，因為在入境解除隔離之後變成陽性，繼而引發本土病例是在所難免，不認為有調整防疫措施的需要。而目前廣州封閉多個地區，從7日中午開始，要離開廣州還需持48小時內核酸檢測（PCR）陰性證明。



