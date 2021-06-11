特企／防疫停課不停學！富蘭克林線上財商安親班登板馳援

全國防疫三級警戒延長，各級學校也配合停課至暑假，許多父母擔心「孩子在家裡有辦法學習嗎？」，不只教育部、學校以及各大線上學習平台都有釋出免費的教學資源，現在有基金業者也加入豐富線上學習資源的行列，積極向下扎根理財教育的富蘭克林證券投顧就一馬當先推出兒童理財影音節目，透過簡單易懂的解說、輕鬆有趣的動畫與互動問答，幫助父母把居家防疫時間轉化成孩子們多元探索潛能的好時機並建立健康正確的投資理財觀念。





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數年前教育部將金錢教育納入國內中小學教育正式課綱，希望厚實孩子們的理財素養。有鑒於數位化學習來臨，以及市面上對於「金錢教育」的學習資源相對匱乏，在台深耕基金理財教育超過三十年的富蘭克林證券投顧特別企劃推出【富小孩學理財】系列影音，專為3～12歲兒童量身打造免費線上課程，完整系列共有六集，從認識貨幣、了解金錢來源、分辨想要與需要、如何對抗通膨怪獸等多樣主題，每集各以五到十分鐘的時間，帶領小朋友循序漸進養成對金錢的素養與認知，現階段已上線兩集，影片中穿插簡單問答互動，深受家長與孩子喜愛。





富蘭克林指出，若翻開歷年全球富豪排行榜，不難發現猶太人的占比非常高，這個民族對於金錢似乎有天生超凡的敏銳，與從小就非常重視孩子的理財教育息息相關，但在華人社會中，金錢向來是敏感的議題，父母總會以「小孩年紀太小，不需要知道」為理由，因而錯失為孩子及早建立正確理財觀的黃金時機，其實所謂的「財商」不僅是財富能力教育，更是一種品格和責任教育，惟有培養對金錢的健康心態，才能真正成為金錢的主人。





因此，富蘭克林不只要在防疫停課不停學階段，以充實的兒童理財影音協助父母與孩子把握學習機會，也祭出多重好康優惠，鼓勵父母帶著孩子開始投資理財，透過線上申辦基金投資帳戶，親身體驗理財的過程，讓孩子學習管理帳戶，建立收支觀念與體會複利優勢，同時親子也能以實際行動一起儲備教育或圓夢基金。





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