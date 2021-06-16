變種病毒再突變　Delta+抗藥性更強至少8國現蹤

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，在印度被發現的Delta變種病毒更是目前最具傳染性的變種病毒，目前已經擴及74個國家，讓各國聞之色變。有外媒報導指出，現在Delta變種病毒又出現了另一個更具抗藥性的變異體「Delta+」(Delta plus），雖然目前案例不多，但在美洲、歐洲以及亞洲都有出現相關確診案例。





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Delta變種病毒在世界各國肆虐，隨著傳染案例增加，越來越多國家出現感染案例，目前已經擴散至少74國，世界衛生組織（WHO）更將Delta變種病毒列為「高關注變異株」（VOC）。有印度媒體報導，印度政府證實Delta變種病毒已經衍生出另一種變異體「Delta+」(Delta plus），又稱作為「AY.1」變體。Delta+對於印度政府剛批准使用的單株抗體雞尾酒療法（Monoclonal antibody）出現抗藥性。





報導指出，Delta+最早是3月下旬在歐洲被發現，目前在歐洲、美洲、亞洲國家陸續出現案例，包括美國、加拿大、德國、俄羅斯等至少8個國家都有發現Delta+的蹤跡。不過有專家指出，雖然目前尚無法證實Delta+的嚴重程度，但目前發現Delta+的機率極低，所以不是主要關注的變異體。印度科學家指出，有更強的抗藥性不代表會引發更嚴重的疫情，認為關鍵仍是要看病毒是否會迅速傳播，並表示目前尚無須擔心這種新變異體。









