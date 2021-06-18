各國封鎖防控　解封反釀疫情再起

近日台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情有趨緩跡象，希望將警戒降級的聲音也隨即響起。疫情在全球延燒之際，不少國家都曾經實施封鎖等限制措施來控制疫情，但也有部分國家太早鬆綁，反而造成疫情再起，又再度面臨封城控疫的局面。





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英國三度封城 變種病毒肆虐解封延後





英國至今封城三次，首次封城是在2020年3月，要求民眾除非必要活動，否則盡量待在家中。學校教學採用線上進行，餐廳只能外送，非必要商家也都得暫時停業。目前英國正值第三次封，原訂於21日要解除封城，但因為Delta變種病毒持續肆虐，相關個案數快速攀升，甚至還有傳出將近3成感染Delta變種病毒而死的病患，都已經完成接種新冠疫苗。除了顯示出變種病毒可能會影響疫苗防護力，更打亂了英國原先的解封計畫。英國首相強生（Boris Johnson）14日宣布將最後階段解封計畫延後四周，直到7月19日才可能全面解封。





法國錯估情勢 三度封城學習與病毒共存





同樣也實施過三次封城措施的法國，在2020年3月第一次實施封城，相對於當時歐洲疫情最嚴重的義大利，法國確診人數僅排名全世界第六。但是到了2021年4月，這時法國累計確診病例逾470萬人，超越俄羅斯，成為全球第四大疫情嚴重國家。法國總統馬克宏強調「再也沒有地區能置身事外」，進行全國第三度封城，與此同時加快疫苗接種速度。





從第一次封城到三度封城，法國認知到「應該學會與病毒一起生活」，因此從嚴格的封城規定，到考量到經濟實施的佛性抗疫措施。有調查研究顯示2020年第一次嚴格的封城措施挽救了6.2萬人生命，但全面封城的成本，一個月上看110億歐元（約台幣3680億元）。





有鑑於近日疫情改善速度高於預期，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）宣布於本週解除2個抗疫措施，分別是室外強制配戴口罩以及晚上11時宵禁，比原先預定的7月1日還要早。





▲法國近來疫情趨緩，本週將解除「室外強制配戴口罩」以及「晚上11時宵禁」等2項抗疫措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

馬來西亞二度行動管制令 為經濟放寬封城措施





馬來西亞過去靠著時任首相馬哈迪（Tun Mahathir）當機立斷限制外國人入境、加強邊境管制，在疫情初期交出漂亮成績。但是在2020年3月時清真寺萬人大集會讓疫情一發不可收拾，馬來西亞當局宣布實施行動管制令（MCO），利用管控企業運作、停課、禁止出入境等嚴格措施，達到大幅抑制疫情的效果，也讓清真寺感染群後續散播狀況獲得控制。





除了去年3月實施的第一階段行動管制令外，馬來西亞多次為經濟而放寬措施，允許部分經濟活動。今年5月開齋節迎來一波回鄉潮，馬來西亞當局為了提振經濟，加上體諒民眾思鄉情緒，雖然有明文規定佳節期間的防疫規定，但是執行效率相對鬆懈。而長期抗戰後的人性倦怠，以及當局錯過防疫與提振經濟的平衡黃金奇，讓疫情爆發至最高點。當局今年6月再度實施全面封鎖行動管制令，但6月迄今每日新增確診人數介於5000至8000多人之間，原訂僅實施2週的行動管制令，延長至28日才有可能解除。





新加坡果斷抗疫 封城禁令不手軟





先前同樣與台灣身為防疫模範生的新加坡，先前也陷入水深火熱，2020年3月之後，新加坡疫情漸居嚴峻，群聚感染四起，讓新加坡急忙將對外防疫牆轉向內，關閉非必要服務商店、學校等措施來控制疫情。





在2021年5月14日當天，確診增加24例，其中大都是傳染力極高的Delta變種病毒，且許多感染源不明。新加坡政府當機立斷，祭出長達將近1個月的防疫禁令。新加坡總理李顯龍分享新加坡抗疫手法，表示「主要靠3件事情，包括檢疫、接觸者疫調、疫苗接種」並強調這些措施在未來必須做得更快更廣。





日本三度緊急事態宣言 民眾防疫疲乏





日本2020年1月16日發現首例確診案例之後，至今已經發布3次緊急事態宣言，經歷4波疫情高峰。最初疫情擴散原因除了早期對新冠肺炎不了解，以及日本職場「社畜」風氣，讓病毒快速傳播。北海道率先自行宣布「緊急事態宣言」，隨著其他地區疫情持續擴散，日本政府才在2020年4月7日宣布第一次「緊急事態宣言」，持續了1個半月才全數解禁。目前正值第3次緊急事態宣言期間的日本，近來全境新增確診病例數有減少跡象，日本政府決定除了沖繩縣以外，其餘都道府縣將轉為「防止蔓延等重點措施」。





但是「緊急事態宣言」與其他國家「封城」相比，較無強制性，日本單靠民眾「自肅」控制人流，卻在每一次緊急事態宣言解除之後，疫情都會有升溫跡象。再加上變種病毒來勢洶洶，日本政府也祭出新版「防疫三法」嚴格規定檢疫等事項。不過目前日本政府三度發布緊急狀態，但是日本民眾也開始對自肅感到疲乏，假日出遊人潮逐漸增加，大眾對於疫情警戒心也明顯鬆懈，讓緊急事態宣言效果不如以往。





▲日本三度宣布緊急事態宣言，但是民眾對於「自肅」感到疲乏，導致效果不佳。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

先前印度也曾經全國進行封鎖，當時連返鄉的民眾要回家都相當困難，但在疫情趨緩時，卻又因為選舉活動造成確診數再度飆升，不少地區隨即要求再度封城。許多國家因為反覆疫情導致解封不久又重新封城。在疫情初期也有專家指出解封又封鎖、防疫放鬆又收緊這樣的模式會不斷出現，《德國之聲》先前報導指出，封城雖然能夠控制病毒傳播，卻往往也會衝擊經濟與生計，實施嚴厲封城手段就宛如雙面刃。也讓外界憂心一旦防疫限制放寬，要再回到限縮防疫規定恐怕會相當困難。



