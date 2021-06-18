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【試駕】既然都要買休旅車，何不買高顏值的Audi Q8 55 TFSI quattro S Line

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-18 00:55:20

現在休旅車熱到不行，許多人不管是否需要就說要買休旅車，好吧，既然都打定主意要買休旅車，那何不在滿街休旅車中挑一款擁有高顏值外貌的車款，再來以備不時之需的大空間更是必需，這樣的組合不就是Audi Q8 55 TFSI quattro S Line。

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現今休旅車蓬勃發展，幾乎到了只要推出相關車型就會熱賣的情況，甚至不乏許多人不管有無需要或是喜歡與否，只因覺得開休旅車就是時尚而選購，好吧，既然都鐵了心打定主意，那不如選一款外型亮眼帥氣的車款。

身為Audi旗艦休旅與開啟新世代設計語彙的Q8，雖然為休旅車設定，但與自家同級距的Q7相比則有著更為流線的車尾現條，不僅如此Q8 55 TFSI quattro S Line在S Line套件妝點下也散發出運動氣息，尤其寬扁的水箱護罩搭配豐厚飾框與近5米的車長和更低的車高，營造出不怒而威的氣勢，而新世代線條筆觸更有加分作用，讓開著實用的休旅車Q8在路上走也能耍帥。

如果真要買休旅車那就要買像Q8這類帥氣有型的車款。
如果真要買休旅車那就要買像Q8這類帥氣有型的車款。
Q8寬扁水箱護罩與豐厚飾框有著極為醒目視覺效果。
Q8寬扁水箱護罩與豐厚飾框有著極為醒目視覺效果。
身為旗艦車型Matrix LED頭燈當然是標配。
身為旗艦車型Matrix LED頭燈當然是標配。
方向燈採用動態設計，且尾燈辨識度也極高。
方向燈採用動態設計，且尾燈辨識度也極高。
近5米車長與斜背造型讓Q8不僅有型也相當有氣勢。
近5米車長與斜背造型讓Q8不僅有型也相當有氣勢。
LED尾燈貫穿車尾營造出極富科技感受。
LED尾燈貫穿車尾營造出極富科技感受。
標配21吋輪圈，嫌不夠還可選配加大。
標配21吋輪圈，嫌不夠還可選配加大。
當然Q8能讓人耍帥不單只有外型而已，所搭載的3.0升V6渦輪引擎、340hp最大馬力輸出還能在路上虎虎生風，不過似乎對Q8運動化的樣貌與動力數據抱持過多期待與想像，實際踩踏並無出現預期強勁猛烈的反應，但這並不代表Q8疲軟笨重，飽滿的能量即使僅輕點油門也能立即帶動車輛前進，當然若進一步深柢即能感受一股厚實動力湧現，只是為了符合旗艦休旅身分則以平順穩重態度呈現。另外為讓Q8更從容，Audi也替該動力額外配置48V輕油電系統，除了可改善碳排，還能支援於時速55～160kmh以熄火狀態滑行。

以為Q8 55 TFSI加速會有著極為兇猛桿受，但實際卻不如想像。
以為Q8 55 TFSI加速會有著極為兇猛桿受，但實際卻不如想像。
逞凶鬥狠留給RS Q8，順暢沉穩是Q8為符合旗艦身分的設定。
逞凶鬥狠留給RS Q8，順暢沉穩是Q8為符合旗艦身分的設定。
340hp/51kgm動力輸出完全消弭超過2噸車重的笨重感。
340hp/51kgm動力輸出完全消弭超過2噸車重的笨重感。
雖然少了猛爆個性但51kgm扭力峰值也不是裝飾，只要適度對油門施壓即能將化解超過2噸車重的笨重感，而能量持續堆疊的湧現也給予駕駛既暢快又安心的感受。這股安心感就算在彎道也依舊存在，腳下搭載的電子懸吊除了處理坑洞功力出色，在運動模式下對付側傾抑制也相當有一手，quattro系統更是將輪胎緊貼在地，不過Q8畢竟是款大型休旅車，因此仍免不了高重心的擺動，當然如果你想要更犀利的操控與強勁性能，可以用再多買一輛Q8的價錢直上平民版Urus（RS Q8）。

Q8動力最大特色有配置48V輕油電，能支援55～160kmh以熄火狀態滑行。
Q8動力最大特色有配置48V輕油電，能支援55～160kmh以熄火狀態滑行。
受惠於電子懸吊與quattro系統，Q8在彎中擁有相當安穩反應。
受惠於電子懸吊與quattro系統，Q8在彎中擁有相當安穩反應。
完整半自動駕駛與智慧駕駛輔助系統一應俱全。
完整半自動駕駛與智慧駕駛輔助系統一應俱全。
至於座艙格局配置，新世代Audi都用豐富的螢幕構成虛擬座艙，而Q8除12.3吋數位儀表與10.1吋中控螢幕外，下方則有規劃8.6吋螢幕控制空調。在實用便利性上Q8也準備最新MMI系統介面、無線Apple CarPlay、四區恆溫、B&O音響系統，當然ACC主動式定速巡航、塞車輔助、車道維持、預警示安全防護、後方橫向車流輔助…等所構成的半自動駕駛與智慧安全科技也一應俱全。

而休旅車的核心價值空間項目Q8表現也十分出色，2,995mm軸距與座椅可前後移動及椅背可調等設定，創造出寬敞又舒適的乘坐環境，605～1,755公升行李廂空間也能應付各種家庭採買或出遊物品。

配置三螢幕建構出科技味十足的虛擬座艙。
配置三螢幕建構出科技味十足的虛擬座艙。
12.3吋數位儀表不僅資訊豐富也有多種顯示介面。
12.3吋數位儀表不僅資訊豐富也有多種顯示介面。
10.1吋中控螢幕採最新MMI系統，同時也支援無線Apple CarPlay。
10.1吋中控螢幕採最新MMI系統，同時也支援無線Apple CarPlay。
下方8.6吋螢幕是空調專屬。
下方8.6吋螢幕是空調專屬。
後座在前後可移、椅背可調、後座雙區恆溫、2,995mm軸距等助益下擁有舒適的乘坐感受。
後座在前後可移、椅背可調、後座雙區恆溫、2,995mm軸距等助益下擁有舒適的乘坐感受。
17支B&O揚聲器帶來的優美音質讓耳朵舒服。
17支B&O揚聲器帶來的優美音質讓耳朵舒服。
儀表平台下有配實木飾板點綴，而鋼烤飾板需用心呵護。
儀表平台下有配實木飾板點綴，而鋼烤飾板需用心呵護。
行李廂空間擁有605～1,755公升。
行李廂空間擁有605～1,755公升。
如果你非休旅車不可，但又想來點與眾不同，同時也喜愛大尺碼所帶來的空間感與氣勢，又或以備不時之需為理由，Audi Q8 55 TFSI quattro S Line相信會是不錯選擇，而且亮眼有型的外型，至少能在滿街休旅制服中是獨特有品味的一員。

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