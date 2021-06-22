疫情「自主封城」來看書　比爾蓋茲分享夏日閱讀清單

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣持續延燒，人待在家中的時間也比往常還長。而在這個無法隨意出門遊玩的夏天，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也延續往年傳統，分享了夏日閱讀書單，為大眾推薦多本優秀好書。





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比爾蓋茲透露，因為過去一年疫情席捲全球，病毒也顛覆了人們的生活，以及今年在氣候議題上投注了心力，讓他發現自己更常接觸一些人類與自然複雜關係的相關書籍。





而這一次推薦的書單，也都圍繞在「人類與周遭世界衝突」，範圍涵蓋「科學家研究如何消除人類對世界的破壞「、「探討身體免疫系統如何保護你我，避免被病毒入侵」等議題。比爾蓋茲也期許這一次的書單中至少有一本書能激起讀者的興趣，在好書的陪伴中度過這個夏天。





1.《Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric》作者：Thomas Gryta、Ted Mann





與愛迪生有關，曾是世界最大企業的奇異（General Electric）為什麼會走向失敗呢？比爾蓋茲表示他思考這個問題多年，終於在《華爾街日報》記者格利塔（Thomas Gryta）和曼恩（Ted Mann）所撰寫《Lights Out》找到了答案。





《Lights Out》書中提到，奇異的沒落是管理失敗的案例。比爾蓋茲表示他從書中獲得兩大重要的收穫。第一個是奇異的管理團隊如何操弄，把帳面數字變得好看，成為奇異的雙面刃。第二個則是奇異缺乏合適的人才，來管理公司大量繁複的業務。而管理高層對於實際情況也不了解，更無法掌握產業趨勢。





▲比爾蓋茲推薦夏日閱讀清單之一：《Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric》。（圖／翻攝自Gates Notes）

2.《Under a White Sky: The Nature of the Future》作者：Elizabeth Kolbert





這本書在探討人類對於地球的傷害，提到人類如何對地球造成影響，並且因此產生連鎖反應，透過這本書也能了解科學家們是如何致力解決這些問題。





比爾蓋茲對於書中提到的基因驅動及地球工程2大議題，相當感興趣，因為他長年以來持續關注這2項議題。他表示「很高興有像科爾伯特（Elizabeth Kolbert）這樣聰明的作家，提醒我們試圖干預大自然的風險」。





不過比爾蓋茲認為，他對人類和地球的未來，比科爾伯特還要樂觀，因為隨著生活水準的提升，人口成長趨於平緩，人類會投入更多的資源，來保護環境以及改善環境上。





▲比爾蓋茲推薦夏日閱讀清單之一：《Under a White Sky: The Nature of the Future》。（圖／翻攝自Gates Notes）

3.《應許之地：歐巴馬回憶錄》作者：Barack Obama





本書範圍涵蓋歐巴馬的早期職業生涯至2011年美軍擊殺蓋達組織首領賓拉登。比爾蓋茲表示，他對於有關於美國總桶的書及都相當感興趣，這本《應許之地》他尤其喜歡。比爾蓋茲坦言，在閱讀之前，本來就對歐巴馬有好感，閱讀完以後，對這位美國前總統的感好度又大增。





而這本書也描述了管理國家是多麽困難的人物，還必須時常關注許多問題，做出足以影響眾人斯的決策。比爾蓋茲表示「必須身為高度自我覺察的人，才能寫出如此坦率的自傳」，指出《應許之地》是讓人耳目一新的回憶錄，歐巴馬沒有要推銷自己，也不是為自己辯解在政治生涯中沒有犯過錯。書中歐巴馬用盡心力面對挑戰的態度，也讓比爾蓋茲留下深刻的印象。





▲比爾蓋茲推薦夏日閱讀清單之一：《應許之地：歐巴馬回憶錄》。（圖／翻攝自Gates Notes）

4.《The Overstory》作者： Richard Powers





這一本與樹木有關的小說，描述9位主角圍繞著樹木與自然的故事。比爾蓋茲表示「是近年來閱讀過最特別的小說之一」，也是這次推薦書單中唯一的小說。





比爾蓋茲對於書中角色描寫印象深刻，指出儘管作者對於人性抱持負面的態度，且對於保育森林有極端的看法，但是仍然被各個角色對於樹木的熱情給打動。比爾蓋茲指出，他從這本書中收穫了非常多有關於樹木的知識。





比爾蓋茲表示，如果希望有些東西能激發思考。而不是給予確切的答案，那這本書會相當適合。





▲比爾蓋茲推薦夏日閱讀清單之一：《The Overstory》。（圖／翻攝自Gates Notes）

5.《免疫解碼：免疫科學的最新發現，未來醫療的生死關鍵》作者：Matt Richtel





新冠肺炎疫情席捲全球，讓人們對於免疫系統作用有濃厚興趣以及許多疑問，像是足以致命的病毒，為什麼對其他人卻沒有明顯影響？在接種疫苗之後，免疫系統會如何發揮作用？疫情初期提到的群體免疫又是什麼？





普立茲獎得主、《紐約時報》記者瑞克托（Matt Richtel）所撰寫的《免疫解碼》，透過4位受訪者的生命故事，剖析免疫系統運作原理，了解到免疫系統的奧妙。





在閱讀過程中，也能學習到許多有用、有趣的科學知識，像是睡眠、冥想和運動是如何改善免疫功能，或是撿起地上食物的「5秒定律」並不是一件傻事。





比爾蓋茲表示，在閱讀的同時，讓他讚嘆人體免疫系統的構成以及複雜性



