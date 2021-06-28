香港蘋果日報被關　泛民港媒人人自危、港台成愛國樣板

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香港媒體報導，雖然香港特首林鄭月娥否認關閉《蘋果日報》是對媒體的攻擊，強調不違反國家安全法是新聞工作者的責任。但國安法使得新聞報導的紅線變得模糊，香港大學新聞學教授瑞凱德上個月曾預測，批評政府的媒體會成為港府攻擊的目標，《蘋果日報》與《立場新聞》首當其衝。
《蘋果日報》被視為香港最後一家親民主報紙，它的消失將影響香港新聞界與記者報導事件的角度，蘋果被關閉後，黎智英的顧問Mark Simon表示，香港特首林鄭月娥、政務司司長李家超與北京政府扼殺了香港蘋果，預計未來會有許多較小型的媒體、網媒遭到打壓，香港將到處都是「政治犯」。
援助流亡港人的「黃雀行動」發起人鄭存柱指出，從2019年反送中示威可見，大部分的港媒都已被北京控制。在反送中期間立場親民主的媒體，例如《眾新聞》（Hong Kong Citizen News）、《立場新聞》、《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press），都將受到打壓，甚至是政府資助的香港電台（RTHK）也可以從高層調動上，看見北京全面收緊香港媒體話語權的意圖。
香港泛民派網媒《眾新聞》總編輯李月華曾《蘋果日報》任職長達18年，她向《紐約時報》表示，香港的媒體工作者一直都明白有條紅線，但沒有人知道那條紅線在哪裡，《香港01》、《有線電視》（Cable TV）都被親北京政治家指控立場反政府。
《眾新聞》也傳出可能會被港府整頓，對此，李月華認為從許多跡象和趨勢來看，不得不承認有這個可能，但她仍以平常心看待。《眾新聞》只期盼能夠做新聞，過去怎麼做就會繼續做下去。
香港媒體報導，蘋果副社長陳沛敏被港警扣留的3台電腦中，有一台屬於她的丈夫、《立場新聞》總編輯鍾沛權。《立場新聞》也做好準備，成為蘋果日報被關閉後，第一個採取行動降低風險的媒體機構。
上週日（27）《立場新聞》6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭去董事；《立場新聞》宣布，暫時下架今年6月前全部博客及轉載文章，停止接受新會員及新捐款，以免資產遭到凍結；入職半年以上的員工遭終止僱傭合約結清年資補償，另簽新合約重新聘用。
泛民主派網媒紛紛降低風險做好被迫關閉的準備時，香港政府資助的公共廣播機構《香港電台》（RTHK）也在早前經歷高層大換血。香港政府2月公布針對香港電台的檢討報告，撤換港台總編輯兼廣播處長梁家榮，改由毫無媒體經驗的政務官李百全任職。李百全3月一上任就出手干預香港電台節目製作，不論民主派、建制派的言論都須經審查過濾。
香港電台的公共事務部（電視部）是人事整頓中異動最大的部門，上至總監、下至老牌節目《頭條新聞》、《議事論事》監制以及記者皆離開港台，猶如被滅門。內部員工透露，李百全接手後，港台已是「腥風血雨、人人自危」，港台時政節目《議事論事》於3月11日，因內容涉及中國全國人大修改香港選舉制度的內容而被臨時撤換；多個專題報導臨時停播，不只是批評政府的內容被禁，連大學學生會、網媒發展以及新冠疫苗接種問題都被擋下。
《德國之聲》指出，港台是香港唯一的公共廣播機構，雖然名義上有《香港電台約章》保障編輯自主，但香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，港台經歷的劇變只是北京對港政策的「冰山一角」，中央要將港台作為整頓媒體的樣板，徹底重寫遊戲規則，將港台改為「愛國者」傳媒的示範單位。
呂秉權指出，李百全擔任總編輯代表北京很清楚知道，要在什麼位置出力、在什麼問題上出手。短短數週，港台增設最少4個高層職位，全由退休高官空降出任，外界認為這官員將由上而下改造港台的核心政策。
外媒報導指出，北京中央對香港媒體的介入已經到達超乎想像地步，不只是政論時事等過去被認為可能觸及「政治敏感」的議題。香港無線電視（TVB）今年首次不轉播奧斯卡頒獎典禮，其他電視台也未獲得轉播權。背後原因是挪威導演漢默（Anders Hammer）執導的反送中紀錄片「不割席」（Do Not Split）入圍，被指控辱華的華裔導演趙婷指導的「浪跡天地」（Nomadland）也入圍多項大獎，中國中宣部下令各家媒體低調播報此屆奧斯卡典禮，連在頒獎典禮上香港電視台也沒有決定權，凸顯香港媒體逐漸與大陸媒體同化，以及香港文藝界所承受的巨大壓力。
香港親中派媒體鳳凰衛視創辦人的劉長樂，4月宣布請辭並出清手中38.08%的鳳凰衛視股份，21%售予紫荊文化（香港）集團，16.93%售予信德集團，僅留下0.15%的股份。由於紫荊文化由中共設立，被外界認為鳳凰衛視將成為央視的「香港分身」。
鳳凰衛視香港總部在2月也經歷過一波人事換血，中共央視總檯副總編孫玉勝出任常務副總裁，接管鳳凰衛視的節目內容；劉長樂辭去執行長職務後，由中共中央常委王滬寧的人馬、上海市新聞官員徐威接任。
雖然劉長樂出身解放軍，鳳凰衛視的新聞立場一直與中共官方相同，廣告收益也主要來自中國，但一直以港媒自居，劉長樂退出後，鳳凰衛視可以說是名義上、實質上由中共直接掌控。《南華早報》報導指，鳳凰衛視是最大的中文廣播公司之一，在港澳、台灣、歐洲、美國共經營6個頻道，擁有3.6億個觀眾。中國政府也不斷強調要「說好中國故事」，整頓港媒不只為了達到北京眼中「撥亂反正」的目的，也是在榨取香港曾經在亞洲新聞產業中的地位，向外輸出所謂的「好故事」。