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陳建仁接受外媒專訪　暢談解封、疫苗研發和量產

▲台灣前副總統陳建仁近日接受外媒專訪，談到台灣疫情、解封條件、疫苗自主研發等問題。資料照。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲台灣前副總統陳建仁近日接受外媒專訪，談到台灣疫情、解封條件、疫苗自主研發等問題。資料照。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-08 11:19:16

台灣前副總統陳建仁，近日接受外媒《美國之音》專訪，大談台灣的疫情、解封條件，以及疫苗研發等問題，並說若台灣真的被授權製造mRNA疫苗，真正的用途將是著眼全世界，提供給有需要的國家。

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根據《美國之音》報導，陳建仁在訪問中被問到，台灣是否可能在12日解封時表示，解封的其中一個條件是連續14天病例數都降到100以下，加上大多數感染源都能確定，若想完全解封，則取決於疫苗覆蓋率。然而，台灣日前單日新增的60病例中，有約半數找不到感染源，因此解封可能還要一段時間。

關於台灣的疫苗策略，與日本相較之下，為何日本不選擇研發疫苗而是採購？為何台灣要自主研發疫苗？陳建仁則分析，台灣的疫苗策略是自主研發和國際採購「雙管齊下」，原因在於台灣的國際處境，像是美日捐疫苗給台灣時，都有其他國家抗議反對，台灣在對外採購時也面臨外在力量的阻撓，所以求人不如求己。

《美國之音》繼續問道，美國一開始贈台75萬劑疫苗，後來給了3倍的份量，達到250萬劑，轉變的過程為何？陳建仁表示，捐贈的原因是綜合性的，一個當然是好意，第二個是去年全世界面臨口罩荒，台灣捐贈口罩給許多國家，達到彼此幫忙、分享資源的關係，此外也包括台灣在高科技產業扮演重要角色。

最後有關莫德納mRNA疫苗可能會在台灣量產一事，陳建仁認為，台灣有這方面的技術能力，但真正的考驗在於量產，因為國外製藥廠授權時，對產量會有很高的要求，若台灣真能談成，對本土疫苗產業將是正向發展。

至於是否會跟高端、聯亞等國產疫苗有排擠效應，陳建仁則表示，如果台灣真的被授權製造mRNA疫苗，也不可能在短時間內就能產出，而是要到下半年甚至年底之後，但衛福部長陳時中是希望10月底65%的人就都能接種疫苗，如果是這樣，顯然靠現在授權製造的mRNA疫苗，在時間上會來不及，因此授權真正的用途將是著眼全世界，提供給有需要的國家，這對全人類有好處。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
33.33%66.67%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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90.15%9.85%
2021-07-06-2021-07-09
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