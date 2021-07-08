陳建仁接受外媒專訪　暢談解封、疫苗研發和量產

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關於台灣的疫苗策略，與日本相較之下，為何日本不選擇研發疫苗而是採購？為何台灣要自主研發疫苗？陳建仁則分析，台灣的疫苗策略是自主研發和國際採購「雙管齊下」，原因在於台灣的國際處境，像是美日捐疫苗給台灣時，都有其他國家抗議反對，台灣在對外採購時也面臨外在力量的阻撓，所以求人不如求己。
《美國之音》繼續問道，美國一開始贈台75萬劑疫苗，後來給了3倍的份量，達到250萬劑，轉變的過程為何？陳建仁表示，捐贈的原因是綜合性的，一個當然是好意，第二個是去年全世界面臨口罩荒，台灣捐贈口罩給許多國家，達到彼此幫忙、分享資源的關係，此外也包括台灣在高科技產業扮演重要角色。
最後有關莫德納mRNA疫苗可能會在台灣量產一事，陳建仁認為，台灣有這方面的技術能力，但真正的考驗在於量產，因為國外製藥廠授權時，對產量會有很高的要求，若台灣真能談成，對本土疫苗產業將是正向發展。
至於是否會跟高端、聯亞等國產疫苗有排擠效應，陳建仁則表示，如果台灣真的被授權製造mRNA疫苗，也不可能在短時間內就能產出，而是要到下半年甚至年底之後，但衛福部長陳時中是希望10月底65%的人就都能接種疫苗，如果是這樣，顯然靠現在授權製造的mRNA疫苗，在時間上會來不及，因此授權真正的用途將是著眼全世界，提供給有需要的國家，這對全人類有好處。
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