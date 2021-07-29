3類住宅補貼8／2申請開跑！營建署：因疫情取消臨櫃辦理

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營建署表示，今年因應疫情嚴峻取消放臨櫃申請，改採線上、郵寄及舊戶同意帶入前次資料方式受理申請，同時加快地方政府審核，讓補貼盡早核撥。營建署提醒民眾，凡是申請租金補貼、自購住宅貸款利息補貼或修繕住宅貸款利息補貼，皆需檢附基本身分證或戶口名簿影本，若申請人跟配偶不同戶籍，兩人的戶口名簿都需檢附。若家庭成員（配偶、戶籍內直系親屬）為外籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民者，應檢附出入國（境）紀錄證明及居留證。
在「租金補貼」部分，營建署稱已租屋者申請「租金補貼」需檢附租約、郵局存摺、建物登記資料，未租屋者雖先不用檢附租賃契約及建物登記資料，但仍需檢附郵局存摺封面影本，此外，租賃契約應記載出租人身分證字號或統一編號，地址應與建物登記資料所載地址相同。營建署提醒，有關建物登記資料應包含建物登記謄本、所有權狀影本、建築物使用執照影本、測量成果圖影本或未登記建物之合法房屋證明，民眾可請房東協助出具或是自行至地政事務所申請「第二類」建物登記謄本，主要用途登記需符合為住宅相關類別才符合規定。
在「自購住宅貸款利息補貼」部分，申請資格為近2年內購買住宅且辦理貸款者，需檢附建物所有權狀及貸款餘額證明。未購屋者雖不用先檢附前開資料，但於完成購屋辦理一般貸款後，務必將前開資料補寄給地方政府，經確認符合規定後才可轉換優惠利率。
營建署指出，提供權狀及貸款餘額證明是要確認主要用途登記是否為住宅類別、房屋持有及貸款類別情況。
至於「修繕住宅貸款利息補貼」，營建署表示，修繕住宅貸款利息補貼對象為僅持有1間且屋齡超過10年的住宅，檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後，方可向承貸金融機構辦理優惠貸款，辦理修繕作業。
營建署也特別提及，因住宅補貼訂有計畫戶數，對於弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，會額外評點加分。今年租金補貼實施分級制度，補貼金額分別從2,000元至8,000元。自購、修繕住宅貸款利息補貼部分，具經濟或社會弱勢身分者若檢附相關證明文件，經地方政府審核通過，可享有較低優惠利率。