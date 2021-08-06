這天終於還是來了，再見了最偉大的傳奇車手Valentino Rossi

我是廣告 請繼續往下閱讀
有在看MotoGP賽事的一定會知道Valentino Rossi，Rossi之所以廣為人知，擁有廣大車迷與廣告影響力及被譽為傳奇車手，因Rossi於1996年參加世界摩托車錦標賽隔年就獲得冠軍，然而除了於Moto 2與Moto 3級別各得一座世界冠軍獎座外，MotoGP級別更摘下7屆冠軍，站上頒獎台次數多達235次，征戰長達25年的時間，期間經歷Honda、Aprilia、Ducati、Yamaha等車隊，精湛的騎乘技術與奪冠紀錄讓Rossi累積許多粉絲極廣大影響力，因此被譽為摩托車賽車界傳奇人物。
由於已經征戰25年，現年42歲的Rossi已是場上最年長的車手，但儘管如此成績仍有一定水準，但今年轉至Yamaha衛星廠隊Petronas Yamaha SRT後，因技師緣故導致未能跑出好成績，另一方面加上年紀逐日增長，Rossi也表示今年會公布名年去向，但各界其實都做好Rossi退休的準備，儘管如此車迷仍依舊不捨不想面對，然而這天終究還是來了。放完暑假的MotoGP賽事即將於本周開賽，而在此之前於昨日Rossi向外界表示，即便有萬般不捨難以決定，但在今年賽季結束後將結束我的賽事旅程。此消息一出無不讓所有車迷感到難過，而Rossi的退休也象徵一個時代的結束，不過有一好消息就是Rossi所經營的Aramco Racing Team VR46車隊明年會加入MotoGP賽事，所以Rossi只是以車手身分退休離開賽車場，但仍還算在MotoGP裡，我們也只能這樣安慰告訴自己。