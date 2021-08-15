中市火災前三名　爐火、電器、菸蒂

據統計，台中市去年、今年住宅常見火災原因為「爐火烹調」、「電氣因素」、「菸蒂因素」等，市府消防局表示，疫情期間宅在家，但居家防火不休息，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等安裝住宅用火災警報器，客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查，更要養成正確防火觀念和習慣，避免災難發生。

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消防局表示，依據台中市去年度火災統計分析，住宅火災案件共645件，究其三大起火原因依序為「爐火烹調」292件（占45.27％）、「電氣因素」166件（占25.74％）及「菸蒂因素」70件（占10.85％）；最常發生火災地點是廚房313件（占48.53％），其次是臥室93件（占14.42％），但造成最多死亡火災案件且最多人員死亡的地點是臥室。住宅火災發生時段大多為9至12時，死亡案件發生時段與致死人數皆以3至6時最高；另男性死者較女性死者多，男性死者年齡以60至64歲最多，女性死者年齡則是50至59歲最多。

另根據今年住宅火災數據顯示，1至3月第一季與4至6月第二季起火原因前三名為「電氣因素」、「爐火烹調」及「菸蒂因素」，其中電氣因素火災合計75件，大部分是短路（占70.67％）所引起、其次是使用不當（占16.00％），超過負載反而較少造成火災（占8.00％）；爐火烹調火災合計45件，其發生原因主要是油鍋起火（占44.44％）、其次乾燒（占41.17％），抽油煙機積垢則較少（占6.67％）。

統計5月17日至6月27日止，台中市建築物火災共67件，有人在家47件（占70.1％）、無人在家20件（占29.9％），常見起火原因為電氣、爐火烹調、菸蒂等，其中電氣因素32件最多（有人21件、無人11件），其次爐火烹調10件（有人7件、無人3件），菸蒂9件（有人8件、無人1件）；起火處所排除其他類（無特定使用用途空間、作業區、堆貨區等），則以廚房10件（有人9件、無人2件）、臥室9件（有人5件、無人4件）高居前2名。

消防局表示，疫情期間宅在家，但居家防火不休息，從實體部分，建議住家廚房、臥室、客廳、樓梯間等購置安裝住宅用火災警報器；客廳、廚房、臥室等處放置滅火器並定期檢查；盡量使用防火建材裝潢，且家中減少堆放雜物，逃生動線保持暢通，鐵窗需預留逃生出口，如有鑰匙須放置在容易取得處。

消防局強調，每個人都應養成正確防火觀念和習慣，如製作家庭逃生計畫，確定家中避難動線、戶外集合點、定期演練；煮食時人離火熄、善用計時APP，油鍋起火時，應先蓋鍋蓋、關爐火瓦斯、再關抽風機，勿用水撲救，待溫度下降才可打開鍋蓋；用電注意5不1沒有，用電「不超過負載」、電線「不綑綁折損」、插頭「不潮濕髒污」、電源插座「不用不插」、周圍「不放可燃物」，及「沒有商品安全標章」的電器不買不用；隨手熄滅菸蒂，菸灰缸內應置放水，避免酒後於沙發或床上吸菸，使用不燃材質垃圾桶，放置時遠離家具及可燃物，隨時清除桶內垃圾，以防未熄菸蒂引火。

消防局提醒，民眾應培養正確的火場應變逃生觀念及行為，遇到火警立即大聲通知家人，環境允許下，往下、往外逃生，並隨手關門；若暫時逃不出去，則先做暫時性的避難求生，儘量找有防火門能緊閉且開窗的房間暫時避難，千萬不能躲浴室；並打119告知避難處，耐心等待救援；另如房間設有空調設備，應優先關閉空調。