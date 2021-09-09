比Delta病毒難防！研究：疫苗碰上Mu病毒保護力僅剩1／7

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球延燒，病毒持續變異，今年1月在南美首度發現的「Mu」變異株(B.1.621)，近期成為繼Delta變種病毒後，另一個引起關注的變異株。雖然各國如火如荼展開疫苗接種計畫，日本醫學研究發現，人體透過接種新冠疫苗等方式產生的可以防止重症化的中和抗體，在面對Mu變種病毒時，比起原始病毒株，保護力僅剩下七分之一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合日本媒體報導，Mu變種病毒最早是在南美國家哥倫比亞現蹤，日本自今年6月以來，已經在機場檢疫中發現2例病例。





東京大學醫科學研究所教授佐藤家准領導的研究團隊，針對接種疫苗後體內產生的中和抗體，對上變種病毒的保護力效果進行研究調查，發現對上Mu變種病毒，比起其他變種病毒，中和抗體的保護力是最差的。





《TBS》電視台報導指出，接種疫苗之後碰上Mu變種病毒，相較於原始病毒株，保護力僅剩下七分之一。





不過佐藤佳准教授表示， 「新冠疫苗除了引發中和抗體之外，也能提高『免疫記憶』以及『細胞性免疫』，所以接種疫苗病毒並不是完全沒有意義。」





Mu變種病毒被世界衛生組織（WHO）列為「需留意」變異株，指出它的基因排序有不少變異，顯示可能有免疫逃脫特性。WHO公報指出，Mu變種病毒占哥倫比亞感染數約 39%，厄瓜多占 13%，並在其他南美國家與歐洲都有接獲通報案例，連台灣也在 8 月 13 日出現首起境外輸入案例。









