▲ 保時捷博物館首屆數位 Sound Night「Next Level」傳奇車手 Walter Röhrl 與 Hans-Joachim Stuck 共襄盛舉

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眾多保時捷經典車款皆將在 Sound Night 首演，例如首度登上 Sound Night 舞台的保時捷 962 C。兩度利曼冠軍 Hans-Joachim Stuck 曾於 1986 年駕駛著配備開創性 PDK 雙離合器變速箱的 962 C 賽車，在 Sound Night 舞台上，暱稱「Strietzel 」（德國聖誕蛋糕）的 Stuck 將帶領觀眾一起踏上 1987 的回憶之旅：起跑編號 17 的他，駕駛 962 C 賽車接連參加了五場超級杯賽事，搭配上進階開發的 PDK 雙離合器變速箱，成功奪下該賽季利曼冠軍頭銜。世界各地的車迷朋友亦可期待兩屆世界拉力賽冠軍車手 Walter Röhrl 登場，他將為車迷們展示 1981 年四度贏得德國越野錦標賽的 Porsche 924 Carrera GTS 賽車。今年年初，為了紀念 1981 年拉力賽季屆滿 40 週年，Porsche Heritage 暨博物館部門特別給了這位傳奇車手一個驚喜─復刻翻新了黑金塗裝的 924 Carrera GTS「Monnet」。





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車輛管理及車輛歷史體驗部門負責人 Alexander Klein 將在活動現場展示 901 世代的 57 號 911，這輛紅色雙門轎跑製造於 1964 年 10 月，為 911 跑車首批量產車輛其中之一。 50 年後，保時捷博物館購回了這輛偶然發現的稀有車型，並將此輛公司收藏車款中歷史最為悠久的 911 修復至原始狀態。1967 年在一號工廠賽車部門製造、被視作 910 賽車耐力賽繼任者的 907 KH，也將於 Sound Night 上首度亮相，由爬坡賽專業車手 Rudi Lins 呈現。





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不只是過往經典賽車或量產車款將在今年 Sound Night 登場，當代賽車界的超新星也將共襄盛舉。電動賽車競賽是保時捷 Mission E 策略中的重要環節，Formula E 車手 Pascal Wehrlein 將在魏薩的測試賽道上駕駛 99X Electric。今年 TAG Heuer Porsche Formula E 車隊於電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）的第二場賽季中駕駛 99X Electric，這次加入 Sound Night 亦象徵著電動方程式賽車正式躋身歷史悠久的保時捷經典賽車名單之列。





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今年度的保時捷全新數位型態「Next Level」 Sound Night 將首次以三種語言同步線上轉播：全球觀眾得選擇以德語、英語或法語觀賞，享受這場集結當代經典保時捷車款與車界聞人的盛會。活動舉辦期間，觀眾可以隨時留言提問，主持團隊會即時將問題轉交至現場的車界名人或重要來賓。觀眾亦能投票參與涵蓋知識性或估測題型的互動性問答遊戲。更多活動相關消息，皆可於保時捷博物館官方網站查看（www.porsche.com/Museum）。



