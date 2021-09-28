推動加入聯合國13友邦仗義執言！外交部誠摯感謝

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外交部表示，在9月21日至27日聯大總辯論期間，包括帛琉總統、瓜地馬拉總統、馬紹爾群島總統、諾魯總統、巴拉圭總統、貝里斯總理、聖克里斯多福及尼維斯總理、聖露西亞總理、史瓦帝尼總理、聖文森總理、海地總理、吐瓦魯總理及尼加拉瓜外長13位友邦高層（依發言順序）接連為台灣仗義執言，呼籲聯合國恪遵其憲章所揭櫫「我們人民」（We the peoples）的精神，不應以聯大第2758號決議為由排除台灣2,350萬人民參與聯合國體系，台灣有權利為聯合國達致更佳疫後復甦及落實SDGs的集體努力作出寶貴貢獻。
外交部指出，國內關心台灣國際參與的團體及海外僑團也在疫情期間發揮創意辦理各項聲援活動，透過記者會公開發聲、簽署聯合聲明、致函聯合國秘書長、製作防疫關懷包、刊登廣告及辦理戶外活動等多元方式，擴大我推案聲勢，與政府協力向國際社會表達聯合國應儘速接納台灣的期盼。美國、加拿大等國智庫也辦理支持台灣國際參與研討會，探討將台灣納入全球合作架構，認為擴大台灣有意義參與國際組織是強化多邊治理重要的一環。
外交部再次國內關心台灣國際參與的團體及海外僑團也在疫情期間發揮創意辦理各項聲援活動，透過記者會公開發聲、簽署聯合聲明、致函聯合國秘書長、製作防疫關懷包、刊登廣告及辦理戶外活動等多元方式，擴大我推案聲勢，與政府協力向國際社會表達聯合國應儘速接納台灣的期盼。美國、加拿大等國智庫也辦理支持台灣國際參與研討會，探討將台灣納入全球合作架構，認為擴大台灣有意義參與國際組織是強化多邊治理重要的一環。
外交部再次誠摯感謝友邦及理念相近國家持續表達對台灣參與聯合國體系的強勁支持，以及各項具體的友好作為；我國將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則積極推案，持續善盡國際責任並與世界各國攜手合作，共同邁向更佳的疫後復甦及落實永續發展。台灣爭取參與聯合國體系的決心與步伐必在國內各界及國際社會的支持下更加堅定而穩健。感謝友邦及理念相近國家持續表達對台灣參與聯合國體系的強勁支持，以及各項具體的友好作為；我國將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則積極推案，持續善盡國際責任並與世界各國攜手合作，共同邁向更佳的疫後復甦及落實永續發展。台灣爭取參與聯合國體系的決心與步伐必在國內各界及國際社會的支持下更加堅定而穩健。