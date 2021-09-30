臺中歌劇院成立5周年 近百萬人次走進劇場觀賞

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臺中國家歌劇院成立於106年，在邁入第二個5年之始，為深入探研歌劇院過去5年創造的社會性與價值，年初委託中原大學企業管理研究所團隊進行「社會影響力調研」，從4大構面、14項準則，全盤檢視與歌劇院互動頻繁的19類「關係人」。





邱瑗說明，這19類關係人涵括藝術創作展演者、專業劇場工作者、藝術欣賞參與者、藝文支持合作夥伴等4大族群，透過半年的質化訪談與問卷調查，加上大數據分析近5年歌劇院的藝文消費及發展脈動，發現臺灣33%的民眾曾造訪歌劇院，超過60萬人次參與藝文推廣體驗活動。





值得欣喜的是，入館人次中購票觀眾佔比逐年上升，從2018年13%提高至2020年18%；售票率從2017年85%攀升至2020年91%。另歌劇院付費會員人數，每年以5%穩健成長，黏著度超過6成；藝文消費金額驚人，以2019年為例，文化部調研報告國人娛樂及文化平均消費金額為3,968元，而同年歌劇院會員藝文購票平均消費為6.379元，是全國平均文化消費金額1.6倍。



今年受疫情影響，歌劇院加速軟硬體數位平台建置，主打全時段E化學習，152支藝術教育影片成為108課綱最佳教材之一；並積極以社群媒體、網路平台與年輕族群溝通，YouTube頻道 以25-34歲為主要觀賞者，截至2021年8月，自媒體平台追蹤人數近100萬人。







調研提出結論，5年來，歌劇院支持超過150名藝術家研發與創作；提供逾6千人次的劇場技術與行政人才進修及職涯發展；陪伴近96萬觀眾沈浸體驗藝術；改變750萬訪客與藝文相遇方式。



藝術總監邱瑗表示，未來，歌劇院將繼續陪伴藝術創作者與劇場工作者成長、給年輕人試驗、不怕犯錯的空間；開發多元節目類型，提供民眾多樣化體驗的機會。這種聚焦於『人』的發展與交流，正是我們『在藝起』的生活風景。



慶祝5周年生日，臺中國家歌劇院推出精彩系列活動，包括「告白歌劇院、光之曲幕T.A.P. Project 《歌劇院狂歡式》」、「歌劇院《迴》影像四部曲」、「NTT Babies」、「LINE 貼圖——歌劇院天天劇場日3」，邀請民眾一起與歌劇院歡慶5周年生日。





臺中國家歌劇院成立於106年，在邁入第二個5年之始，為深入探研歌劇院過去5年創造的社會性與價值，年初委託中原大學企業管理研究所團隊進行「社會影響力調研」，從4大構面、14項準則，全盤檢視與歌劇院互動頻繁的19類「關係人」。





邱瑗說明，這19類關係人涵括藝術創作展演者、專業劇場工作者、藝術欣賞參與者、藝文支持合作夥伴等4大族群，透過半年的質化訪談與問卷調查，加上大數據分析近5年歌劇院的藝文消費及發展脈動，發現臺灣33%的民眾曾造訪歌劇院，超過60萬人次參與藝文推廣體驗活動。





值得欣喜的是，入館人次中購票觀眾佔比逐年上升，從2018年13%提高至2020年18%；售票率從2017年85%攀升至2020年91%。另歌劇院付費會員人數，每年以5%穩健成長，黏著度超過6成；藝文消費金額驚人，以2019年為例，文化部調研報告國人娛樂及文化平均消費金額為3,968元，而同年歌劇院會員藝文購票平均消費為6.379元，是全國平均文化消費金額1.6倍。



今年受疫情影響，歌劇院加速軟硬體數位平台建置，主打全時段E化學習，152支藝術教育影片成為108課綱最佳教材之一；並積極以社群媒體、網路平台與年輕族群溝通，YouTube頻道 以25-34歲為主要觀賞者，截至2021年8月，自媒體平台追蹤人數近100萬人。







調研提出結論，5年來，歌劇院支持超過150名藝術家研發與創作；提供逾6千人次的劇場技術與行政人才進修及職涯發展；陪伴近96萬觀眾沈浸體驗藝術；改變750萬訪客與藝文相遇方式。



藝術總監邱瑗表示，未來，歌劇院將繼續陪伴藝術創作者與劇場工作者成長、給年輕人試驗、不怕犯錯的空間；開發多元節目類型，提供民眾多樣化體驗的機會。這種聚焦於『人』的發展與交流，正是我們『在藝起』的生活風景。



慶祝5周年生日，臺中國家歌劇院推出精彩系列活動，包括「告白歌劇院、光之曲幕T.A.P. Project 《歌劇院狂歡式》」、「歌劇院《迴》影像四部曲」、「NTT Babies」、「LINE 貼圖——歌劇院天天劇場日3」，邀請民眾一起與歌劇院歡慶5周年生日。





臺中國家歌劇院成立於106年，在邁入第二個5年之始，為深入探研歌劇院過去5年創造的社會性與價值，年初委託中原大學企業管理研究所團隊進行「社會影響力調研」，從4大構面、14項準則，全盤檢視與歌劇院互動頻繁的19類「關係人」。





邱瑗說明，這19類關係人涵括藝術創作展演者、專業劇場工作者、藝術欣賞參與者、藝文支持合作夥伴等4大族群，透過半年的質化訪談與問卷調查，加上大數據分析近5年歌劇院的藝文消費及發展脈動，發現臺灣33%的民眾曾造訪歌劇院，超過60萬人次參與藝文推廣體驗活動。





值得欣喜的是，入館人次中購票觀眾佔比逐年上升，從2018年13%提高至2020年18%；售票率從2017年85%攀升至2020年91%。另歌劇院付費會員人數，每年以5%穩健成長，黏著度超過6成；藝文消費金額驚人，以2019年為例，文化部調研報告國人娛樂及文化平均消費金額為3,968元，而同年歌劇院會員藝文購票平均消費為6.379元，是全國平均文化消費金額1.6倍。



今年受疫情影響，歌劇院加速軟硬體數位平台建置，主打全時段E化學習，152支藝術教育影片成為108課綱最佳教材之一；並積極以社群媒體、網路平台與年輕族群溝通，YouTube頻道 以25-34歲為主要觀賞者，截至2021年8月，自媒體平台追蹤人數近100萬人。







調研提出結論，5年來，歌劇院支持超過150名藝術家研發與創作；提供逾6千人次的劇場技術與行政人才進修及職涯發展；陪伴近96萬觀眾沈浸體驗藝術；改變750萬訪客與藝文相遇方式。



藝術總監邱瑗表示，未來，歌劇院將繼續陪伴藝術創作者與劇場工作者成長、給年輕人試驗、不怕犯錯的空間；開發多元節目類型，提供民眾多樣化體驗的機會。這種聚焦於『人』的發展與交流，正是我們『在藝起』的生活風景。



慶祝5周年生日，臺中國家歌劇院推出精彩系列活動，包括「告白歌劇院、光之曲幕T.A.P. Project 《歌劇院狂歡式》」、「歌劇院《迴》影像四部曲」、「NTT Babies」、「LINE 貼圖——歌劇院天天劇場日3」，邀請民眾一起與歌劇院歡慶5周年生日。



