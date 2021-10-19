人權迫害批評不斷！北京冬奧聖火點燃儀式遭抗議人士闖入
2022年北京冬季奧運會的聖火傳遞儀式18日在奧運發源地希臘雅典揭開序幕，有鑒於疫情尚未平息，儀式沿用東京奧運的閉門做法，更取消境內聖火傳遞。但繼17日有3名港裔及藏裔青年闖入聖火採集彩排，抗議中國人權問題而遭希臘警方逮捕後，18日又有人權人士在點燃儀式上月過了封鎖線，手持西藏雪山獅子旗與「拒絕種族滅絕奧運會」(No Genocide Game)的標語，呼籲抵制北京冬奧。聖火即將在19日正式移交給2022年北京冬奧代表團，還有活動人士計劃舉行更多的抗議活動。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-19 17:37:21｜2021-10-19 17:57:54
綜合外媒報導，北京奧運會副主席於再清在18日聖火點燃儀式上致詞，表示「將為世界奉獻一屆簡約、安全和精彩的奧運盛會」，就在此時，有人權活動人士成功越過了現場警方嚴密的封鎖線，闖入舉行點火儀式的赫拉神廟（Temple of Hera）。在扮演大祭司的女演員將聖火點燃後，人權活動人士拉開寫著「禁止種族滅絕奧運會」的布條，手持象徵西藏獨立的西藏雪山獅子旗，高呼抵制北京奧運。
雖然抗議人士隨即被警方逮補，但是現場包括希臘總統希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）和國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、希臘和中國奧委會成員以及接種過疫苗的媒體都在現場聽見了他們的憤怒。
抗議人士遭到逮捕後表示，「北京正在對新疆維吾爾族人進行種族清洗，國際奧委會怎麼可以允許他們舉辦冬奧？」西藏維權運動組織隨後也發表聲明，指控北京當局「試圖以舉行國際賽事轉移焦點，為其種族清洗政策『洗白』。」
這也是繼2008北京奧運之後，在聖火點燃儀式上，第二次碰上人權人士的抗議活動，當年他們曾衝進儀式場地，並且在聖火傳遞過程中持續示威。
不過在聖火點燃儀式之前一個小時，也有4名活動人士在體育場外被警察拘留。而17日進行彩排時，有3名港裔以及西藏青年在攀爬到雅典衛城的鷹架上頭，分別舉起西藏雪山獅子旗與「光復香港，時代革命」的旗幟，呼喊著「解放西藏」、「抵制北京2022」、「無自由，無奧運」等口號，不久就遭到雅典警方逮捕，預計19日出庭。
對於本屆冬奧針對中國層出不窮的抗議活動，希臘奧委會指出，他們尊重言論自由，但希望政治歸政治，體育歸體育，「奧運活動不應該被少數人為其他目的而利用」。
因為受到疫情影響，今年也打破慣例，不會在希臘接力傳遞火炬，奧運聖火在點燃儀式之後，轉移至雅典衛城，於19日上午運往雅典帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium），正式移交給2022北京冬奧代表團帶回中國。有消息指出，抗議人士也正在計劃舉行更多示威和記者會，國際上也有以人權理由呼籲抵制北京冬奧的聲音。