疫情期間性病篩減少5成！ 吃PrEP就不會感染愛滋病毒？ 醫師：全程安全性行為更重要

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因擔憂感染新冠肺炎之風險，疫情期間多數民眾會減少就醫，連帶造成性傳染病篩檢人數下降。高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染科主任陳彥旭醫師表示，疫情期間性傳染疾病篩檢比例大幅下降近5成，民眾對醫療院所空間感染風險的過度恐懼，不僅降低性傳染病篩檢意願，慢性病族群也可能因減少回診而影響病情控制。提醒民眾只要有健康需求，仍應就醫篩檢並按時回診。
陳彥旭醫師表示，要預防愛滋病等性傳染疾病風險，除了就醫篩檢，應全程進行安全性行為，也可視自身風險需求，使用「PrEP」暴露病毒前預防性投藥，這是指在暴露於感染風險前，透過服用藥物，讓體內有足夠藥物濃度，達到降低愛滋病毒感染的保護效果，是目前國際認可降低感染的有效方法。如果在未預期情況下發生風險性行為，也盡可能在72小時內進行事後預防，並連續用藥1個月以達到最佳預防效果。
陳彥旭醫師說明，PrEP的暴露前預防性投藥，主要有兩種用法，一是每天用藥維持體內藥物濃度；二是「On demand」在暴露或發生性行為前使用，惟須在本身體內有一定藥物濃度情況下才能達到預防效果。醫師提醒，年輕或高風險族群，較可能在無預期情況下發生性行為，只要自身評估有風險及需求，可諮詢感染科採取PrEP幫助預防感染。
PrEP保護力非百分之百 全程安全性行為不可少
陳彥旭醫師表示，社會對性別議題的觀念已逐漸開放，病人隱私也會受到妥善保護。呼籲只要自覺有暴露風險者，都可考慮採取PrEP等保護措施，不僅保護自己，也能保護他人，避免一旦感染愛滋病毒演成為終身慢性病，對社會、家庭、個人造成更大負擔。
不過，陳彥旭醫師提醒，PrEP只是預防性傳染病的其中一環，不代表使用PrEP就可以任意發生高風險性行為，也應全程正確使用保險套及水性潤滑液、不使用毒品、不共用針具、稀釋液及定期接受愛滋篩檢等，以降低感染風險。陳彥旭醫師強調，從預防效果而言，事前預防遠優於事後預防。如果在非預期下發生，也應及早接受事後預防投藥。
陳彥旭醫師指出，性傳染病防治觀念屬於大眾健康教育，政府每年也有投入預算推廣PrEP暴露前預防用藥，並編列補助名額，提供需要保護的風險族群。陳彥旭醫師認為，年輕族群雖然對性議題較為開放，更應瞭解如何正確保護自己及他人。