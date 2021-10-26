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發展電動車吃全世界大餅？宣明智、劉揚偉：台灣有優勢

▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，主持人為鴻海集團董事長劉揚偉，與談人包括總統府資政林信義、聯電榮譽副董事長宣明智、工業技術研究院院長劉文雄、車輛研究測試中心總經理王正健。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）
▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，主持人為鴻海集團董事長劉揚偉，與談人包括總統府資政林信義、聯電榮譽副董事長宣明智、工業技術研究院院長劉文雄、車輛研究測試中心總經理王正健。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）

記者許家禎/台北報導

2021-10-26 15:46:15｜2021-10-26 15:47:19

近來電動車產業話題正夯，台灣到底有沒有機會發展？聯電榮譽副董事長宣明智今（26）日表示裕隆在2010年做出第一台電動車、2012年有第一台電動巴士，同時部分車款還外銷海外，證明台灣絕對有實力。鴻海集團董座劉揚偉也說，現在傳統車廠做電動車挑戰，就是軟體與IC半導體，剛好這兩項都是台灣的強項，強項若能用在汽車產業上，台灣的機會就會發揮出來。

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台灣玉山科技協會20周年論壇今日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，主持人為鴻海集團董事長劉揚偉，與談人包括總統府資政林信義、聯電榮譽副董事長宣明智、工業技術研究院院長劉文雄、車輛研究測試中心總經理王正健。

▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，與談人包括聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）
▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，與談人包括聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）
宣明智表示，電動車是全世界新的產業機會，20年後電動車可取代傳統油車，未來電動車市場銷售值可達晶圓代工產業的20倍。未來電動車是因地制宜的，政府會作更多管控。應用面來說，可能是行動辦公室、行動住宅、行動電源。就是因為商機龐大，因此包括傳統車廠與科技大廠、科技品牌廠都想跨足。

宣明智說，2010年裕隆做出第一台電動車、2012年有第一台電動巴士，強調台灣一定能造電動車，國內有製造能力，還能外銷拓展市場，且電動車有超過150個IC晶片，而台灣IC設計就是強項，台灣都應該把握。

針對台灣電動車產業發展，林信義表示，燃油汽車發展100多年，是比較封閉的系統，電動車是10年到15年前起步，再加上台灣ICT有很好的實力，所以台灣絕有機會，可以做為汽車產業供應鏈中非常重要的腳色，未來兩到三年應該要強強聯手，尤其鴻海的MIH平台可以帶出出海口，強調台灣機會非常好。

▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，與談人包括總統府資政林信義。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）
▲台灣玉山科技協會20周年論壇26日登場，下午論壇討論台灣電動車產業的未來，與談人包括總統府資政林信義。（圖／記者林調遜攝，2021.10.26）
劉文雄也說，台灣零組件廠商有機會，可以成為智慧零組件，不同層次的機會，台灣都可以找到機會點，但資源不要分散也不要重複，因此產業要整合，另外學研的整合也必須，再來是聚落式發展，他認為未來雖然有挑戰但絕對有機會！

王正健指出，從車輛研究測試中心來看，台灣確實有機會！近年來電動車、自動駕駛很夯，因此促成汽車智慧化。劉揚偉也說，台灣的電動車發展機會，如果說是傳統車子車身、底盤這些並不是，因為這個傳統車廠已經做了上百年，但目前所有傳統車廠挑戰是軟體與IC半導體，剛好這兩項都是台灣的強項，強項若能用在汽車產業上，台灣的機會就會發揮出來。

宣明智補充，將來人才是重要的關鍵，尤其零組件、軟體、智慧化都面臨重要課題，政府要從現在加強人才培育，要鼓勵國內製造，因為國內一製造，國內產業鏈結就出來了，要有練兵的環境，內循環帶動外循環。

劉文雄也說，其實我們有很多第一線接觸車廠的企業，可惜沒有電動車零組件可以賣，未來就是要賣電動車的電機電子，未來政府應該要幫助企業升級，來發展第三代半導體。再來是充電樁的設置與電動車發展息息相關，交通、電網都應該要納入國土規劃中，電動車發展才有可能成功。

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