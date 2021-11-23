巷仔內／俄最快明年初入侵烏克蘭？克里米亞殷鑑不遠

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烏克蘭軍方分享的一張軍情地圖，顯示了烏克蘭如何準備迎接一場血腥而猛烈的入侵，將使2014年的克里米亞半島侵略相形見絀，死亡人數也恐比克島衝突的1.4萬人更慘烈。烏克蘭無法寄望凜冽的冬天能阻擋俄國的進攻，而且俄羅斯今年稍早的軍演，也證明該國可一次投入3500人規模的空降及特種部隊。
此外，在使用真槍實彈攻擊前，布達諾夫推測，俄羅斯會先利用一系列心理戰術，使烏克蘭及盟邦局勢不穩，削弱其作戰能力，而這確實是俄國慣用的伎倆。從近期國際大環境來看，反新冠疫苗示威、經濟和能源供應危機，以及突然湧入東歐的大量難民都是手段之一；白俄羅斯獨裁者亞歷山大·盧卡申科(Alexander Lukashenko)在波蘭邊境引發的非法移民潮，讓局勢變得越來越危險和艱難。
烏克蘭的憂慮並非空穴來風。自去年白俄大選爭議後，歐洲聯盟便與盧卡申科槓上，在政治和經濟上被西方孤立的盧卡申科，也有越來越倒向俄羅斯的趨勢，加深2國之間的聯繫。近日歐盟指控白俄從中東運來數以千計的移民，煽動他們強行進入歐盟，這些人在波蘭遭到邊境部隊阻止，但白俄政府還是繼續用卡車將大量非法移民載往邊界。
波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)聲稱，歐盟正在對付一種新型的戰爭型態，這型態把非法移民、不實資訊當成武器，達到混合作戰的目的，也是冷戰以後，破壞歐洲穩定的最大企圖，波蘭不會屈服於脅迫，並將全力來捍衛歐盟邊界。
烏克蘭方面，自2014年的烏克蘭革命，親俄總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)遭推翻後，俄羅斯便吞併了克里米亞半島，同年，克里姆林宮支持的分離主義分子佔領烏克蘭東部的大片地區，一直在與烏克蘭軍隊作戰。現任總統澤倫斯基(Volodymyr Oleksandrovych Zelensky)審查與克里姆林宮有關的媒體、驅逐親俄商業利益等舉動，也激怒了莫斯科，意圖煽動動亂，製造人民反對政府的現象。
近年烏克蘭透過憲法修正案，把加入歐盟和北大西洋公約組織(NATO)列為國家基本方針一事，也讓將烏克蘭視為勢力範圍的克里姆林宮十分警戒，認為以美國為首的西方陣營，想藉機插足烏國事務，危及俄國安全，這踩到了俄國與白俄羅斯的紅線，並揚言會為了保衛自身利益做出反應。
目前除了烏克蘭以外，沒有任何國家與俄羅斯聯邦共和國有過公開戰爭，而距離2014的克里米亞危機也已經7年，作為歐盟與獨立國協的交界處、西方與俄羅斯的交會點，站在十字路口的烏克蘭，似乎比任何時候都需要來自西方盟友的支持。
烏克蘭情報機構評估，俄羅斯發動襲擊的時間，與美國的評估相近，在理想狀況下，希望美國能透過額外的軍事支援，以及對俄國施加外交或經濟壓力，來阻止俄國入侵行動，並提供烏克蘭電戰設備以及防空與反飛彈設施。
俄羅斯與西方的關係，也因波蘭的移民危機，以及飆升的天然氣價格更加緊張，北約成員中，英國軍隊也已部署在波蘭邊境，為華沙士兵提供抵禦俄國入侵的建議，還在上週緊急攔截了2架從北海飛向荷蘭的俄國轟炸機。
美國國防部長奧斯汀(General Lloyd Austin III)週三則表示，無法肯定俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)打的是何算盤，但這些行動確實引起了美方的關注，美國堅定支持烏克蘭的領土主權，敦促俄方更加負責任的說明，以及行動更加透明。
美國政府人士透露，拜登政府考慮向烏克蘭派遣軍事顧問，提供包含武器在內的新裝備，並與歐盟討論用於制裁俄羅斯入侵烏克蘭的方案；但軍事顧問是否會進入烏克蘭？軍援到什麼程度？這些都要再細細拿捏，以免被俄方視為挑釁行為升級，反而激化烏俄危機。