面對愛滋無須恐懼　早期篩檢早期治療長保健康

每年12月1日是「世界愛滋病日」，轟趴、網路交友、藥物濫用等高風險行為，都是提高感染愛滋病毒的原因之一，故定期愛滋篩檢是積極保護自己健康的最佳方法。新北市民Kevin(化名)因曾參加網路轟趴發生多P無套性行為，雖然身體無狀況，但始終很擔心自己感染愛滋，終日提心吊膽無法專心工作，從朋友口中得知新北市政府衛生局愛滋諮詢專線0800-001069後進線求助，經專人衛教並評估風險行為後，協助Kevin預約轄區衛生所免費愛滋快速篩檢服務，所幸結果為陰性，後續再提供Kevin鄰近之新北市合作藥局資訊購買在家愛滋篩檢試劑，1個月後自我檢測亦陰性，kevin感謝衛生單位協助讓他不再恐懼。
另一位大學新鮮人阿祥(化名)則透過交友App與網友發生第一次性行為且無套，事後出現發燒症狀，誤以為感冒未就醫檢查，因衛生局於與新北市某大專院校新生入學社團辦理「性福巴士-大專院校巡迴愛滋防治宣導」活動並提供免費匿名指尖愛滋病毒快速篩檢，阿祥至宣導攤位詢問，經衛生局評估有感染風險，說服阿祥勇敢篩檢後呈現快篩陽性，經轉介至醫院確認檢驗為愛滋病毒感染者，但因及早發現並立刻每日規律服用抗病毒藥物，阿祥數月後體內HIV病毒量已降低至測不到狀態。
新北市衛生局指出，近年國際間推廣新概念「U=U」，意思是「測不到病毒=幾乎不具傳染力」（Undetectable = Untransmittable），只要早期發現感染並按規服藥，感染者幾乎不會透過性行為傳播愛滋病毒，可過著常人般的生活，更能健康活到老；另外近年治療之雞尾酒療法藥物也從過去服用多顆且高副作用情形，改成一天只要吃一顆的三合一低副作用複合藥錠。
為擴大愛滋防治，讓民眾有更多機會主動篩檢，新北市政府衛生局長期規劃便利且多元的篩檢管道，包括衛生所、匿名篩檢醫院、醫療院所篩檢網絡、大專院校性福巴士巡迴宣導暨愛滋篩檢活動及雙北高風險場域(三溫暖、酒吧、公園及運動中心等) 外展匿名篩檢等；另特別設立「愛滋諮詢及快易篩預約專線: 0800-001069」(服務時間週一至週五上班時間)，透過電話約定時間、地點提供篩檢服務以提升便利性；民眾亦可至衛生局、新北市合作藥局或透過網路購買愛滋自我篩檢試劑在家自行檢測(https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx)，如自我初篩陽性並網路上傳檢驗照片，衛生局將主動安排轉介確認檢驗與就醫。新北市政府衛生局呼籲民眾透過本市多元管道主動篩檢，以利早期發現早期治療。
相關資訊可上新北市政府衛生局網站https://www.health.ntpc.gov.tw/機關業務/疾病管制/愛滋防治專區查詢。