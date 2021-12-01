巷仔內／從兩岸角力到美中對抗　宏都拉斯選後變局引關注

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2006年時，拉丁美洲出現集體「左轉潮」，9個拉美國家選出左派政府，強調區域自主，挑戰美國霸權。這些拉美新左派國家雖然態度較以前溫和，但也給中國可乘之機，中資企業大舉前往中南美洲投資，中國也開始向拉美國家出售武器，成為許多拉美國家前三大貿易夥伴。
美國自川普政府執政開始，大舉在印太地區呼朋引伴圍堵中國擴張，但卻忽視自家後院情勢發展。新冠肺炎疫情全球蔓延，當拉丁美洲需要援助時，中國不請自到，大舉援贈拉美國家中國國產疫苗，歐美國家卻沒把疫苗送達疫情嚴重的拉美國家。中國反而透過「疫苗外交」、能源與基礎建設合作，在美國後院觸角越伸越廣。
談到美中在拉丁美洲角力，就不得不提到兩岸外交戰，2008至2016年馬英九政府執政期間，奉行「活路外交」、「外交休兵」，8年來僅斷交甘比亞一國。而蔡英文政府上任後兩岸關係緊張，面臨7個友邦斷交，包括巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多等3個中南美洲國家。宏都拉斯雖然在葉南德斯（Juan Orlando Hernandez）執政期間多次訪台，但卻也連續6年未在聯合國為台灣發聲，長達80年的台宏邦交能否延續不斷受到質疑。
宏都拉斯身為資源與經濟貧乏的小國，內政與失業問題嚴重，經常需要外國援助。倘若宏國在選後背棄台灣、轉向北京，中國在拉丁美洲箝制美國又找到新施力點。有鑑於此，美國國務院才會在選前呼籲宏都拉斯選後持續與台灣維持外交關係，但是我國也要提出如何讓宏都拉斯新政府不會變心的條件，這恐怕也是一件艱難的課題。