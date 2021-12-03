特企／「原流新創聚落」邀您共樂遊享創作！

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眷村裡的原民聚落！找回原始感動，流載溫暖記憶
光復新村是臺中市政府文化局登錄為全市第一個的「文化景觀」，「原流新創聚落」結合眷村與原民文化進駐，完整了這個場域的歷史意義。「原流/Llyung」此名源於泰雅族，「原」是「原點到原點」、回到出生的地方；「流」則指「河流」，以血緣、資源、語言之流，延續互惠合作精神。園區設計理念及視覺識別系統，以原、流、水、霧等原民元素轉化為符號，運用泰雅紋面、聖山大霸尖山為文化脈絡導入；另將大霸尖山陵線設為背景，配合水霧、LED光點變化等意象設計，成為園區最醒目的特色。
三大創作亮點！沈浸式體驗《原流》的核心精神
臺中市政府期望透過「原流新創聚落」引導民眾體驗文化創作，了解原民歷史、土地風情、人文藝術，運用『前店後場』理念擦亮中部原民品牌，定義新的旅遊價值。
一、看的創作：首檔展覽「我們都是有故事的人x 織品與文學的共舞」由文化部授予「重要傳統藝術保存者」名譽的國寶級老師尤瑪‧達陸、民族教育的重量級文學家瓦歷斯· 諾幹，及留下珍貴文化紀錄的梨山織女團，讓織品與文學相會於「原流新創聚落」。台東卑南族的陶藝家何丹秀麗，在首展系列作品《記得回家》中，透過需要雙手與創作深度連結的「陶藝」表達信念。
二、手的創作：原民品牌擅長從大自然與傳統文化發想，運用自然素材及風格圖騰，創作居家生活文創用品，園區中未來也將陸續開設陶藝、皮革、飾品、織品等手作課程，全家大小都能體驗藝術與生活的連結，用實際創作傳達對於「原流新創聚落」的情感與溫度。
三、食的創作：在園區中的「光雕餐桌」採預約制，利用光雕投影技術創作出虛實的用餐環境。參與者將化身為對未知世界充滿渴望的冒險家，穿梭在圖騰魔法的光流裡，勇敢前往泰雅族尋找美食，用味覺體驗臺中原鄉天然食材與原住民族的飲食文化。