台中捷運持刀砍人！民眾抓頭髮用雨傘合力壓制 有人掛彩滿臉血
台中捷運驚傳砍人案！今（21）日11點20分左右，一名洪姓男子在車廂持刀砍人，洪男疑有思覺失調症，根據事發畫面民眾抓頭髮或用雨傘追打，共同壓制持刀男子，目前大批警力趕抵台中捷運疏散旅客；捷運公司也發出警示，目前文心崇德站至市政府站單線雙向運轉。
記者孫唯容／綜合報導
有民眾將事發畫面PO網，當時持刀男子戴口罩、身穿棕色外套與另外一人扭打，有其他民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，後續同車廂的民眾將持刀男子制服。
目前大批警力趕抵台中捷運疏散旅客，消防局已送3名傷者，包含兩名民眾、洪姓犯嫌送林新醫院，分別為17歲男性，胸口及肩膀、手臂2處撕裂傷；27歲男性，臉頰15公分撕裂傷；嫌犯20歲洪姓男子，右手多處割傷；市長盧秀燕將前往探視傷者。
※【NOWnews 今日新聞
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