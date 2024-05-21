邊直播解說邊表決！黃國昌嗆民進黨：回去組讀書會了解議事規則
立法院今（21）日延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案，立法院長韓國瑜宣布表決都採舉手表決，民進黨反對並提出點名表決，不過最後因民進黨為少數，仍採舉手表決。而在表決過程中，民眾黨團總召黃國昌以及國民黨立委葉元之也直播現場狀況，黃國昌還嗆民進黨「回去組讀書會，好好了解議事規則。」
記者王德蓉／綜合報導
立法院上週五審查法案，爆發多起肢體衝突，因國民黨立委必須保護主席台，無法回到座位上案表決器，所以從上週五下午開始，表決器表決就改為舉手表決，但卻被綠委質疑是黑箱。今立法院長韓國瑜宣布，上週五已確定，之後表決都採舉手表決，民進黨則反對，並提議今改採點名表決，但因民進黨立委仍屬少數，最後還是確定採舉手表決。
黃國昌今在臉書直播議場內狀況，並向民眾解釋，他說，民進黨提出了退回重審的議案，表決舉完手後，民進黨又不開心，「明明都舉手了還不開心，這群民進黨立委真的要回去組一個讀書會，好好重新去讀立法院議事規則，否則讓大家很混亂。」他指出，而民進黨提出的議案沒有通過後，又要求重複表決，那就重複表決，民進黨的人還要一邊表決一邊叫囂、罵人，那就讓民眾看看這群民主進步黨的人的嘴臉。而黃國昌還一邊直播，一邊參與表決。