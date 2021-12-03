蘇偉碩反萊豬稱美國人壽命低於台灣 莊競程批毫無邏輯
昨（2）日「反萊豬公投」電視說明會中，正方代表精神科醫師蘇偉碩遭到腎臟科醫師姜至剛打臉，片段在網路上引發討論。民進黨立委莊競程在臉書發文表示，過去教書多年，從來沒遇過學生敢這樣擅自推論，邏輯大有問題。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-03 14:25:24
莊競程過去在交大醫工所教書，他認為正方的指控毫無科學依據，他提出「美國人平均壽命變化圖」反駁，證實從1999年美豬開始吃萊胺飼料開始，一直到2011年，美國人平均壽命從76.6歲增加到78.6歲，即使是在2012年至2020年之間，平均也在78.79歲和78.93歲中間上下，沒有明顯的增加或減少。
莊競程還補充台灣的數字進一步打臉蘇偉碩。莊指出，2012年開放萊牛進口之後，國人逐年食用的數字都在提高，但是平均壽命從民國99年79.2歲增至109年81.3歲，顯示國人越來越長壽。
莊競程的貼文引起網友熱烈討論，「非洲都沒吃。壽命也不長」、「為反對而反對啦！果蠅還會泌尿道結石」、「也吃萊豬的日本人表示？」、「到底是在辯論政策還是在瞎扯？！」，有網友甚至怒轟正方代表簡直「把聽眾當笨蛋」。