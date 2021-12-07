與疫情共存！調查：5大消費場景及3數位金融成日常

我是廣告 請繼續往下閱讀
Visa台灣區總經理趙麗芳表示，從調查報告中看到消費者數位優先的思維及數位支付及行動金融深植日常生活，這些都將加速更多新興數位場景的發展，在大環境的推波助瀾下，其中非現金支付融入消費者生活，台灣消費者使用信用卡及金融簽帳卡進行非現金支付去年首度超越現金，今年更從80%飆升至99%，顯示非現金支付的數位金融習慣已完全體現在消費者生活中。
連鎖超商等小額支付場景也將成支付必爭之地，以往不少消費者在大額消費時才會選用數位支付，但疫情促使消費者不僅為避免接觸減少使用現金，身上也習慣減少攜帶現金。根據Visa最新調查結果顯示，消費者2人就有1人（50%）即使是200元左右的小額都會選擇數位支付，支付場景更多穿透在消費者日常小額消費超商、超市。
疫後消費者更已在實踐非現金生活，有58%的消費者表示將持續增加非現金支付的使用，44%更可維持一周以上非現金生活，甚至有`成消費者未來將完全不會使用現金作為支付方式，顯示疫後消費者已在實踐非現金生活。
同時，32%消費者表示相較於疫情前更常使用電子錢包，主要有3大主，包括只帶手機不用帶錢包出門更方便、用電子錢包享更多優惠和回饋，還有覺得用電子錢包支付更快速。更有95%的受訪者更表示，未來1年將持續或更常使用電子錢包。而電子錢包的使用習慣也直接帶動行動支付提升，調查發現有52%消費者已經常使用電子錢包，55%的消費者同時使用掃碼行動支付、感應行動支付進行消費。
不僅如此，調查結果亦顯示，41%台灣消費者因疫情影響使用更多數位銀行服務，74%消費者手機已經安裝行動銀行，且5成消費者每周至少使用一次行動銀行。認為數位銀行更方便且能可更即時處理數位金融需求，最常使用的業務為查詢帳戶/投資餘額（78%）、帳戶間轉帳（70%）及帳單支付（63%）。
值得注意的是，相較去年，消費者對於純網銀的認知大幅提升至79%，消費者主要受純網銀3大誘因吸引，包含開戶回饋、快速方便開戶及更高存款利率，更有41%消費者表示會選擇純網銀作為主要銀行。
雖然整體社會正邁向無現金化，但生於數位世代的Z世代（23歲以下）消費者卻有68%從未嘗試過無現金支付。Z世代熟悉數位工具，也是未來消費主力，成新興潛力族群！Visa金融卡（Debit Card）是尚未持有信用卡的Z世代數位金融工具首選。