看明年台股　永豐金估高點18200點、但萬八也是好賣點

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歐元區經濟將修復疫情缺口，預期2022年歐元區經濟成長率4.5%；中國大陸則因今年推動反壟斷、房地產、能源等諸多領域改革，經濟出現轉型陣痛，但少了鋼筋水泥，多了青山綠水和半導體，改革從做中學、修正錯誤方向，避免經濟硬著陸，為下一輪改革蓄積能量，預期中國大陸2022年經濟成長率5.4%，4季分別為4.6%、4.7%、6.3%、5.7%。
在台灣方面，全球消費性電子產品需求仍強，受惠中國大陸限制產能轉單與海外企業自動化、出口將續創佳績，投資則有台積電護國神山等加碼資本支出，投資台灣3大方案持續發酵，累積1.49兆新台幣，預估2022年民間投資成長2.52%，而消費有軍公教調薪4%利多，五倍券助陣，預期消費成長5.36%，黃蔭基經濟成長率4%幾乎是標配，永豐金預估2022年台灣將成長4.22%，4季分別為2.19%、4.16%、5.56%、4.96%，逐季向上。
不過，隨著供應瓶頸緩解，國際合作解決供應鏈、塞港問題，勞動力回流，供需失衡逐季好轉，永豐金預期通膨在明年上半年仍然偏高，美國CPI預估6%，下半年商品價格將回落，央行對薪資、房租上揚保持耐心，美國通膨2022年底將降至3%，歐洲回到2%，因此不會有停滯性通膨，也就是GDP低於1%，CPI高於10%，的情形發生。
同時，升息也將是2022年貨幣政策主旋律，黃蔭基指出，美國就業市場改善，失業率2022年底將降至3.6%，低於自然失業率4%，預估美國聯準會（Fed）在下半年升息2碼。歐元區經濟恢復至疫情前水準，PEPP退場，預期維持利率不變。中國大陸經濟疲軟，預期人行上半年降準，支持經濟復原。台灣央行將於明年第4季升息半碼到1.25%。
不過，2022年也會是全球股市續創新高的第三年。永豐金分析，在景氣穩健復甦，3大央行2022年再供應9000億美元活水，預估到2022年底3大央行資產負債表將由2021年底的25.兆上升至25.9兆美元，市場資金依舊充沛，加上台股受惠台商回流、半導體與電子產業需求強勁、殖利率優勢，預期台股將再創史高，高點上看18200點，美國S&P則會升破5000點。
永豐金認為2022年電子有2大主流，一是虛擬世界不斷擴大，其次是不斷獲得追捧的電動車。這兩方面滲入我們生活的各層面，可觸及的投資機會在高速傳輸、汽車電子化的趨勢，以及台灣核心競爭力的半導體，因此高速傳輸相關的IC設計、基板材料，汽車電子相關的功率元件、二極體等，將是2022年投資的熱點。在半導體的投資，則建議將焦點放在晶圓製造與晶圓材料端的公司，突出技術優勢。
至於傳統產業的投資，2022年應對的課題不再是規模與需求，反而是如何符合世界新規範下的產銷才能獲利，在碳中和的大旗下，具有高效、減排的廠商能夠擴張市場，台灣的水泥、塑化龍頭廠商可望甩脫價格競爭，逐漸勝出。外銷廠商則藉由管理優勢，走出疫情後的新生產模式，更好連接品牌與生產，因此成衣、製鞋、汽車零件等有機會締造佳績。
此外，受惠於今年資本市場價量俱揚，15家上市櫃金控前10月稅後純益達5,275億元，創歷史新高，比去年同期大幅成長6成，2021年豐收，2022年股息一定豐厚，高股息殖利率提供價值基礎，加上2022年是升息元年，升息循環週期至少持續兩年，2022年金融股難有低點，投資一定要有金融。
不過，永豐金也提醒2022仍有4大風險要留意，分別是全球停滯性通膨、美國過度升息、中國大陸硬著陸與台海緊張。首先是停滯性通膨，疫情後，各國財政赤字、貨幣寬鬆，遇上全球供應瓶頸，美國CPI上揚至1990年以來高的6.2%，若供需失衡無法改善，有Stagflation停滯性通貨膨疑慮。
另外，美國聯準會可能加快升息，由升息2碼變為4碼，再來是中國大陸硬著陸風險，主要是2021年反壟斷、能耗雙控，地產調控，改革陣痛顯現，習近平倡導共同富裕，進行所得第三次分配，經濟下行加劇、房地產泡沫恐破裂，地方出現財政懸崖，隱性債務風險捲土重來，最後要注意的是是台海緊張，在亞太地區，台灣是美國的民主盟友，而中國大陸認為台灣是不可分割的一部份，美中霸權之爭可能在台海產生代理人戰爭。