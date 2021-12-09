偕環團、專家高雄談公投　林飛帆盼民眾以正確資訊做決定

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詹順貴分析指出，三接遷離公投案背後不僅攸關三接站是否遷離桃園或是追求藻礁保育，更是攸關台灣能源轉型的重要議題。
對於三接遷離公投案領銜人潘忠政與國民黨立委8日召開記者會聲稱三接讓藻礁生態系「慢性死亡」，詹順貴亦強調，政府提出離岸1200公尺且不浚深、不回填的三接外推方案，儘管外推棧橋落墩處會影響部分礁體，但總面積僅有0.4公頃，比起原開發方案，已是對藻礁生態系影響降到最低。
詹順貴認為，一個負責任的政策，應該要最大化兼顧多元價值，無論是藻礁保育、非核、減煤、減空污等環保價值都應同等公平的對待，對於不同區域居民的環境權也是如此，我們不應再讓北海岸、墾丁與中南部居民繼續承擔核災與空污夢魘。
蔡中岳則以全球減碳趨勢與台灣能源結構現況分析，未來台灣能源發展路徑將是「非核減煤」，逐步邁向淨零排放目標。現階段政策中，將是以天然氣發電搭配綠能以取代核電和燃煤，可以就近供應大潭電廠的天然氣第三接收站是否能順利供氣就顯得相當重要。
蔡中岳強調，蓋在斷層上、充滿安全疑慮且重啟完全不可行的核四根本不應該存在於台灣未來能源藍圖當中。核廢料在台灣仍是無解問題，更何況台灣若發生核災，將造成難以想像的衝擊。
蔡中岳希望，民眾在投下公投票前應進一步思考，台灣資源有限，我們不應該再投資成本與污染難以估算的核電與燃煤發電，而是衝刺再生能源發展，並務實面對再生能源與土地利用的爭議。
針對萊豬公投議題，李淳表示，萊豬進口並不存在食安問題。這是想像出來的食安爭議，結果卻是犧牲整體的台灣對外經貿，尤其台美經貿合作。
他說，萊劑有沒有問題和劑量多寡有關。若照科學家評估和國際標準，一個成年人若要吃萊豬吃到中毒，必須要每天吃到33片含萊劑的排骨，並且連續吃5年，等於平均一天消耗十台斤豬肉。但這幾乎是不可能的狀況。
李淳認為，面對萊豬進口的爭議，必須用風險評估來判斷。如果發生機率和危害程度都很低，就不該用禁止的方式來處理。萊豬進口就是如此。
他指出，台灣曾經做過風險及科學評估，所有證據都支持採用國際標準。若我們用民意而非國際規則來決定產品可否進口，台灣將會在國際被視為成為毫無自我約束力的國家，開承諾的倒車，這種反覆性會造成國際失信的印象。更重要地，還會被國際社會質疑，台灣是否為志同道合的可信賴的夥伴？
李淳表示，泰國和歐盟曾經就因產品進口問題而受到美方制裁。若這次萊豬公投真的通過，肯定會讓台灣受到負面衝擊。有人稱公投通過對台灣沒有影響，是完全不負責任的說法。
關於公投綁大選議題，黃捷以2018年的公投過程為例稱，當時社會缺乏充足的討論、提案浮濫，最後淪為政黨對決和拉抬選情的工具，結果就是讓公投議題撕裂社會。
她認為，把公投和大選分開處理是為了要深化民主，讓議題進行深入討論。今年的公投和3年前的比較，過程中就舉辦不少說明會，正反兩方都提出完整的資訊。在此之下，讓民眾做判斷。
黃捷強調，由於公投和選舉制度的差異，會造成許多矛盾現象。例如，公投的投票年齡是18歲、選舉的投票年紀是20歲，投票過程中可能會有技術上的困擾；此外，公投准許於投票當天宣傳，但選舉卻禁止。一旦公投綁大選，候選人若利用宣傳公投來拉抬自己的選情，也可能干擾選舉。因此，公投和大選分離也是為了減少技術干擾的問題。她強調，我們應該要去思考，在行使民意表達時，必須更直接明確，而非受到更多干擾。