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中國批民主峰會：美以意識形態劃線　民主武器化

▲中國大舉批判美國藉民主峰會，「以意識形態劃線，把民主工具化、武器化」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大舉批判美國藉民主峰會，「以意識形態劃線，把民主工具化、武器化」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-12 05:00:00

（中央社記者邱國強北京11日電）中國外交部上午以發言人名義針對「民主峰會」發表談話，大舉批判美國「以意識形態劃線，把民主工具化、武器化」；並聲稱中國的民主才是「最真實、最管用的社會主義民主」。

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這篇以不具名發言人名義發表、層級高於一般具名發言人的談話宣稱，美國舉辦「民主峰會」是「假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，轉移國內矛盾，維護美國世界獨霸地位，破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序」。且「逆歷史潮流而動，遭到國際社會普遍反對」。

談話又說，美國「不是什麼民主燈塔，美式民主已背離民主內核」。今天的美式民主「病態盡顯，金錢政治、身份政治、政黨對立、政治極化、社會撕裂、種族矛盾、貧富分化等問題愈演愈烈」，且是建立在「資本基礎上的富人遊戲」，名為「一人一票」，實為「少數菁英統治」。

談話聲稱，「有關調查」顯示，72%的美國人認為美國已經「不是可供他國效仿的民主典範」，81%的美國民眾認為美國民主「面臨來自國內的嚴重威脅」。「全球」44%的受訪者認為「美國是全球民主的最大威脅」，52%的歐盟國家民眾認為「美國民主制度無效」。

這項談話宣稱，中共領導下的「全過程人民民主」，「把選舉民主與協商民主結合起來，把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督貫通起來，涵蓋經濟、政治、文化、社會、生態文明等各個方面，使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音」。

談話還說，這實現了「過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一」，是「全鏈條、全方位、全覆蓋」的民主，是「最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主」。

談話宣稱，美國長期「將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行民主改造，濫施單邊制裁，策動『顏色革命』，造成災難性後果。民主早已成為美國干涉別國的大規模殺傷性武器」。

談話最後又說，當前國際社會比以往任何時候都更需要在「以聯合國憲章為代表的國際關係準則基礎」上加強團結與合作。中方積極推動「國際關係民主化，要團結不要分裂，要對話不要對抗，要民主不要霸權，堅決抵制和反對各種偽民主、反民主和打著民主幌子進行政治操弄的行徑」。（編輯：周慧盈）1101211

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