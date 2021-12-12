土耳其的18趴　經濟困境與毛小孩生存危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
總部設在伊斯坦堡的動物權利聯合會（Animal Right Federation）主席宣波拉特（Ahmet Kemal Senpolat）指出，土耳其是舉世流浪動物數量最多的國家之一，與動物共存是鄂圖曼帝國時期以來的傳統。
「15世紀以後的史書、詩歌裡早有諸多記載。」他告訴中央社記者：「有別於西方國家街頭看不見流浪動物，在土耳其，牠們跟我們生活在一起已有數百年歷史。」
然而，土耳其貨幣里拉崩跌、商品價格飆漲，民眾苦不堪言。這場經濟危機不只衝擊人類生活，也對動物生存帶來負面影響，尤其流浪動物。
中央社記者8日走進安卡拉一家寵物用品店時，老闆博贊（Tayfur Bozan）正在更換貓、狗飼料標價。這是過去一個月以來，他第3次這麼做。
他指著18公斤裝狗飼料說：「一個月前每包進價220里拉，我們以250里拉賣給客人；現在進價400里拉，我們賣450里拉。也許一個月後進價漲為500里拉，那我們得賣550里拉。」
博贊表示，漲價純為反映進貨成本，但是所有商品價格全面飆升且漲勢迅猛，已對家庭預算產生排擠效應，許多飼主現在打算把家裡的毛小孩送給有能力飼養的人。
他說：「本來養7隻貓的飼主現在只養得起3隻，本來養3隻的現在只能養一隻，他們得把寵物送給別人。這問題還會延燒下去，沒完沒了。」
他說這話時，愛狗人士、英文老師艾君涅許（Seyda Aygunes）正好走進寵物店買飼料。她說自己為了照顧流浪狗，已經變成「月光族」。
「我每天在街上餵養近100隻狗，15公斤裝狗飼料每週至少得買10袋，不難想像我的負擔有多麼大。」艾君涅許告訴中央社記者：「漲價衝擊流浪動物。人類自身難保，哪有能力買那麼多飼料？若食物無以為繼，饑腸轆轆的牠們只有死路一條，已經有許多狗餓死了。」
土耳其政府目前對貓狗飼料課徵18%增值稅（VAT），飼主和愛動物人士在網路上要求取消或降稅。動物權利聯合會呼籲稅率降為1%或零。
動物權利聯合會向來呼籲民眾領養流浪動物，宣波拉特說，「但這需要誘因」。
「餵養動物不是某種嗜好，而是公共服務。我們必須鼓勵民眾從街頭或收容中心領養動物。但是（飼料）增值稅定得跟奢侈品一樣高，無異於變相阻撓民眾領養，因為這直接影響荷包。」他表示：「他們甚至可能棄養家中本來養的貓狗，因為買不起飼料了。」
安卡拉獸醫師居內爾（Burak Gunel）也擔心經濟危機當兒恐發生寵物棄養潮，尤其民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更居家之際，曾掀起一波「養寵物熱潮」。
他告訴中央社記者，許多民眾於疫情期間收養寵物作伴，他們不曉得不久的將來將會經濟困境臨頭，「獸醫界預期將會出現大規模動物棄養潮」。
居內爾說：「坦白說，這場經濟危機突如其來，民眾收養動物的時候始料未及。」
動物飼料連漲數波，飼主「哀鴻遍野」。安卡拉彩妝師穆爾維特（Murvet Gunel）家中萬恩貓（Van cat）「兒子」（Husit）已經跟她生活11年了。但她說：「這國家深陷經濟危機，百物皆漲，現在我越來越買不起貓食，開始想要把貓送給有能力好好照顧牠的人。」
安卡拉12歲傑克羅素㹴「勇敢」（Cesur）的飼主庫披納（Eda Kupina）說她向來會給「勇敢」獎勵零嘴。不過她表示：「但是一袋狗狗零嘴從14、15里拉漲為55里拉，我現在沒辦法再給了。」
安卡拉19歲學生阿德桑勒（Emre Adisanli）家裡養了4歲杜賓犬宙斯（Zeus）和3歲威爾斯柯基犬琳達（Linda）。他告訴中央社記者：「一年前宙斯每月花費1500里拉，現在得花3500里拉到3750里拉。而琳達的花費也一樣。」
宣波拉特強調，經濟危機並不是無辜的動物們的錯，牠們卻得代人受過，「如果動物被丟到街上，問題肯定更大」。
他為飼主和愛動物人士請命，呼籲政府對貓狗飼料減徵或免徵加值稅，「至少接下來5到10年，等經濟恢復穩定之後再說」。
「政府根本不需要徵收來自動物世界的這18趴增值稅。」宣波拉特說：「如果他們不亂花錢、把錢用在刀口上，那麼根本就不需要對動物徵收18趴。」（編輯：黃自強/韋樞）1101212