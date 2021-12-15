社長才抨擊電動車趨勢，Toyota集團宣布電動車發展戰略，簡直不給人留活路！

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近期眾車廠紛紛宣布電動車布局計劃，最主要乃是為了對應巴黎協定之減碳目標，本次Toyota集團由豐田章男社長親自領軍，向世人宣布他們的碳中和與電動車發展戰略。
首先，Toyota集團包括Toyota與Lexus雙品牌將至2030年時，共推出至少30款BEV純電動車款，全球電動車年銷量目標為350萬輛，產品範圍將含括所有級距，自日本的K-Car、房車、SUV甚至是商用車，為此目標Toyota集團將投入四兆日圓，約700億美金投入電氣化動力車款，其中二兆日圓〈350億美金〉將會專注於BEV純電動車款，另外的二兆日圓〈350億美金〉則會用於HEV混合動力，PHEV插電式混合動力，以及FCEV氫燃料電池動力等車款的發展。
而Lexus品牌則目標到2030年於所有級距中都提供純電動車款，並且在北美、歐洲與中國等市場成為純電品牌，100%銷售電動車款。另外，為支援電動車發展，Toyota也將投入電池開發，以期至2030年時，電池成本可以降低50%，關於這部分，已在日前就已宣布投入2兆〈175億美元〉的資金。
在本次的戰略發表會中，除了已經發表的 bZ4x，Toyota一口氣展示了16款預計在2026年前陸續上市的BEV純電動車原型，包括了5款Toyota bZ系列、4款Lexus的BEV車款以及7款Lifestyle BEV車款，其中bZ〈beyond Zero〉系列，包含有bZ小型跨界休旅、bZ緊緻型跑房車、bZ SDN四門房車，以及bZ大型7人座跨界休旅等，同時這五款電動車都能有125Wh/km之高效能表現。
在Lexus部分，包括有之前已預告的RZ中型豪華SUV、大型SUV雛形與四門跑房車外，最受注目的是被視為LFA後繼車的全新電動跑車，原廠聲稱其續航力可達700km，0-100km/h起步加速只需2秒即可完成。雖然在發表會中，只有展出四輛Lexus預計發表的電動車，但在原廠公布的新聞照中，其實也間接披露了Lexus的電動車陣線，其中包括上述四款車型外，另還有一系列休旅車、跑旅車與敞篷跑車等，產品相當齊全。
最後在展示陣容中後排的7款Lifestyle BEV電動車，應該是最吸引車迷的部分，陣容包括有微型車、小跑車、小型CUV、越野車、皮卡，甚至到輕商用車與小型巴士等，一字排開可說是琳瑯滿目。
Toyota集團在這次的電動車發展戰略發表會中，連同已發表的 bZ4x，等於將預計在2030年前至少推出之30款電動車中的半數以上一次曝光，相較於其他品牌或集團在宣布電動車發展策略，大多都還是流於紙上作業下，Toyota這回以直接展出16款車、顛覆世人想像的發表模式，幾乎就是直接向車界宣告；「想要發展電動車，就得抵抗Toyota集團雄心壯志」，完全展現車壇霸主的氣魄。