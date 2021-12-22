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不僅幫助醫病雙方溝通 從治療前到治療後隨時待命
個案管理的概念源於美國，一開始多針對身心發展障礙、愛滋症病人或老人殘疾者之長期照顧，隨著社會發展與醫療需求的改變，越來越多疾病需長期追蹤。義大醫院骨科部個案管理師董家檥表示，在台灣，個案管理師（以下簡稱個管師）多為護理相關人員，做為醫師與病人之間的橋樑，透過自身醫學相關背景將醫師建議的治療原理以淺顯易懂的方式轉達給病人，並耐心傾聽病人需求，將之反饋給主治醫師，幫助醫病雙方有效溝通。
除此之外，董家檥也強調，其實個管師的工作業務非常廣泛，以膝關節退化新治療方式「細胞層片治療」為例，不僅術後追蹤，在術前個管師即需先深入了解病人退化狀況、是否符合治療條件以及病人期望的治療成果，確認患者有治療需求後才會進入醫師診療。
當醫師診療後也確認病人狀況可以接受治療，此時個管師就會開始一連串的聯繫工作，包含術前檢查、住院事宜等。另外，病人細胞層片治療後需持續追蹤兩年，在這期間個管師都需與病人密切接觸，隨時掌握其身體狀況及疾病進程，若有任何不適才能第一時間給予建議，或減少因病人對疾病不了解而延誤治療的情形發生。
「健康管家」真的難當 愛心耐心之外豐富經驗也必需
董家檥分享，自己接下個管師職務前是護理高階主管，轉換跑道原因竟然是因為想成為真正第一線接觸病人的角色，還笑說自己的病人如要進開刀房，基本上她都會隨行，「因為病人會緊張啊，需要一個了解狀況的人在旁邊當定心丸」，由此可知，這項工作需要極大的愛心與耐心。
但要成為個管師光有愛心、耐心可能還不夠，董家檥指出，個管師因常碰上緊急狀況，需豐富經驗與經歷磨練出來之判斷力。舉例來說，當病人病情突然惡化，個管師要當機立斷，儘速判斷病人當下需要的是至門診、急診、還是就近找家庭醫師，抑或在家緊急處理，如此張羅病人的大小事，因此董家檥也說，貼近社區的醫師的叫做「家庭醫師」，那個管師應該也可以有個專有名詞，「健康管家」或許挺適合。
個管師是未來趨勢 助醫療走入社區、家庭
面對人口急速老化的超高齡社會，未來個管師的需求只會上升不會下降，董家檥表示，很感謝遇到義大醫院院長杜元坤，當初也是院長主動詢問當時身為護理主管的她，要不要接下個管師一職，可以看出院長相當看重病人的照護，同時也尊重個管師的專業，希望未來不僅是義大醫院，其他醫院也能越來越重視個管師訓練及培養，才能讓醫療走入社區、走入家庭，真正達到「以病人為中心」。
圖片來源：freepik
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資料來源：健康醫療網 「這職業」介於醫師與病人之間 沒有他可不行
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