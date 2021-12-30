特企／全球人壽推廣偏鄉教育　積極實踐愛與責任！

我是廣告 請繼續往下閱讀
最特別的是，這場講座也安排內勤同仁分享職涯經驗，包括全球人壽資安長林錦龍分析資訊安全在現代社會的重要性，以及未來職涯的可能性，透過現實生活中的資安事件，讓同學知道資安領域是以後各公司所重視的部分，也從人資角度說明目前資安人員在勞動市場上炙手可熱的情況；大數據發展處經理胡鈞傑則分享工作上數據分析的使用，生活中處處可見透過大數據分析的軌跡，無論是商品購買或是廣告推薦都是運用大數據而來，建議同學們如果對這個工作有興趣，可及早開始學習程式語言，屆時會有相當大的幫助。
全球人壽善用數位遠距系統，亦於12月中旬舉辦馬光國中偏鄉金融講座，以線上方式，讓華強通訊處處經理陳董興與馬光國中分享保險與保險業務的價值與意義，把保險觀念透過淺顯易懂的方式帶給國中生，期能從小建立正確的金融觀念。而全球人壽與台灣科技大學不僅合作偏鄉公益講座，更於企業內部舉辦「職場共畫探索術－藝起成為紙上魔法師」的活動，讓同仁們透過共畫活動，修補因COVID-19帶來的隔閡、增加人際間的互動，並於日前舉辦的「從心出發・把愛找回來」互動藝術創作展中展出共畫作品，由翁楊絲茜老師帶領逾800人的參與者親自體驗並集體行動，以活潑的繪畫方式，每個人能信手捻來的風格、採用愛之語圖卡，展出從小學生、大學生、到社會人士等不同年齡與領域，甚至跨越國籍的共畫創作。透過這種形式的創作活動，增進參與者對「自己以及他者」有更深刻的心靈認識，達到療癒效果，更使同仁自不同層面理解人性關懷的意義及品牌價值的精神。
全球人壽秉持公平待客原則精神，持續實踐愛與責任，這次透過遠距視訊方式，進行職涯分享與偏鄉教育，傳遞保險業的價值與意義，讓偏鄉學子有機會更深一層認識保險業以及探索各項職涯的可能，了解各項職業中所需具備的專業金融知識與技能，減少城鄉落差，並幫助提升金融意識與知識，落實於日常生活中。